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【慷概救助】36歲媽媽遭吊扇擊中後腦癱瘓　善心陌生人借百萬手術費助重生

健康 12:21 2022/12/02

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36歲媽媽遭吊扇擊中後腦癱瘓，善心陌生人借百萬手術費助重生。

願意借助百萬手術費給素未謀面的人，實在可稱作天使降臨。英國一名媽媽遭遇意外恐面臨終生癱瘓，卻獲陌生人慷概借出巨額手術費及時治療，令她重獲新生。

最新影片：

綜合外國媒體報道，36歲的Rachel Pighills在2018年與丈夫搬入新居時，不幸遭吊扇擊中後腦，導致脊椎受損等多項嚴重創傷，頭部無法轉動，隨時有生命危險；即使活下也面臨終生癱瘓。不過，有一種開創性手術可以有效醫治，做法是將金屬骨植入患者脊椎，再重置其頭骨和腦幹。但是，該手術在全球只有3位醫生能進行，因此必須送Rachel出國進行，手術費及旅費高達35萬英鎊（約326萬港元），對Rachel一家而言負擔沉重。

獲善心陌生人借助百萬手術費

在Rachel癱瘓的4年間，其丈夫一直在籌募手術資金，直至今年初，一名與Rachel一家素未謀面的善心婦人向他們借出了13萬英鎊（約120萬港元），令Rachel得以及早做手術。

手術在經歷13.5小時後順利完成，Rachel的康復進度非常好，連主診醫生都對其康復速度感到驚訝，預計至完全復原需時1年。目前，她已無需長戴頸箍，更奇跡般能重新站立、行走，如常人一樣外出吃飯，與家人一同遊園。

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感恩善心人

Rachel一家現正籌募資金，歸還欠款。Rachel丈夫形容妻子的康復是「絕對的奇蹟」，他們所育的14歲女兒也開心表示，媽媽骨骼的生長速度比想像中快，這也是預計之外的好消息。而Rachel對於素未謀面卻願無私借出巨款手術費，幫助她重獲新生的人，更是相當感激：

我很感謝她，她是我們的守護天使。

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責任編輯：羅嘉欣

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