【美國研究】斷食減肥早死風險增3成　 不吃早餐易死於心血管疾病

▲ 斷食減肥早死風險增3成， 不吃早餐易死於心血管疾病。

近年十分受明星推崇的間歇性斷食減肥法，原來有可能會將壽命縮短！美國最新研究顯示，斷食可能會提升死亡風險，1日1餐者的早死風險，比1日3餐者高出3成。

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綜合外媒報導，以40歲或以上的美國成年人為調查對象，《營養與飲食學院學報》最新研究指出，1日只吃1餐者的死亡風險在15年間，比1日3餐者增加3成。此外，不吃早餐也會導致死於心血管疾病的風險提高；錯過午餐或晚餐，同樣會提高其他原因造成的死亡風險。另一方面，研究亦指1日3餐雖有助於健康，但2餐間的間隔若小於4.5小時，也會增早死風險。

該研究是從美國健康及營養調查（NHANES）的資料庫，對2.4萬名40歲以上的美國人進行抽樣調查，針對15年來的數據進行分析後，發現有40%的人，每天沒有吃到3餐，該組中有 4,175 例死亡。不過，研究人員亦補充指由於沒有排除追蹤者的習慣和基因，目前仍不能斷定間歇性斷食與早死之間的關聯性。

孟菲斯田纳西大學健康科學中心預防醫學系的Yangbo Sun博士表示間歇性禁食被社會廣泛吹捧，但研究已表明，與每天進餐較多的人相比，每天只吃一頓飯的人更容易死亡。其中，不吃早餐人士更容易患上致命的心血管疾病，而不吃午餐或晚餐的參與者會增加其他死亡風險，故建議一天至少吃兩至三頓飯。

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責任編輯：羅嘉欣