【減肥恩物】黃凱詩推介兩款薯仔減肥食譜　薯仔一種食法可降低升糖指數

▲ 營養師黃凱詩說，原來這樣吃薯仔可以減肥。

Bonnie 被朋友刺激，誓要在聖誕前減掉8磅。

她問︰「日前看到一則報道，說薯仔竟然是減肥食物。哈哈！總覺得吃薯仔會致肥。」

「我好像不是第一次告訴你啊！不過，要『利用』薯仔減肥，倒要留意，連皮吃的效果更佳，如果可以先放入雪櫃雪凍十二小時以上才吃，其升糖指數更會下降呢！」我糾正她的減肥謬誤。

Bonnie說︰「那麼，你今晚煮薯仔給我可以嗎？」

我悄悄說道︰「但我不用減肥。」

她指著我的肚腩︰「你看！肚腩隆起了。」

「有小小肚腩是很正常的，我不是模特兒！」我辯稱。

她突然禮貌地說︰「但我十分掛念著你的番茄薯仔魚湯啊！」

▲ 蒜片薯仔牛柳粒，配椰菜花白飯，是減肥的好配搭。（iStock圖片）

聽她這麼一說，我的腦海中，立即浮現了魚湯的畫面，說道︰「這個星期，看到街市有很多細細條的牛鰍魚，好吧，算你有口福。而且，上星期在大埔街市買了幾個很甜的荷蘭紅薯，該令你一試難忘。」

她問︰「魚湯並非一般人懂得煮的，有沒有一些薯仔餐單，煮法會較簡單？」

「印象中，日式薯仔沙律應該是最簡單的了，不過，必須先購備低脂奇妙醬。這個日式薯仔沙律減肥食譜，我以前也在臉書分享過。隔夜做好，放在雪櫃一晚，效果更佳。另一個家常的食譜，該是蒜片薯仔牛柳粒，有時候，我會轉用牛肉碎，伴以現時很流行的椰菜白飯，即是一半椰菜花，另一半是白飯，既飽肚又美味。」我建議。

她自言自語地說道︰「如果薯片也可以用來減肥，那就好了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）