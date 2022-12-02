【家庭關係】老爺退休幫手湊孫分擔壓力　在職港媽感激明白事理︰唔會俾說話我聽

▲ 有在職港媽感激老爺退休後幫手湊孫。

不少在職爸媽都會找「四大長老」幫忙照顧孩子，不過兩代教養方式不同，難免引起衝突。有在職港媽日前在網上討論區分享，家有一位好老爺，退休後幫手湊孫，照顧妥當之餘，更是一位明白事理的長輩。

該名在職港媽本周三（11月30日）於「親子王國討論區」，以「好多謝老爺幫手湊我仔」為題發帖文。她表示兒子以前由奶奶幫手照顧，可是奶奶縱孫，「手機YouTube任睇」，又經常在兒子面前說她的不是︰

話阿仔做乜唔鍾意返屋企、唔鍾意跟阿媽等等。

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奶奶老爺湊孫大不同

雖然奶奶的冷言冷語令她不快，但她明白兒子頑皮，老人家湊仔也不容易。她有時反而會嬲自己，「人哋肯幫你湊仲想點」，自覺很矛盾。她指近半年老爺退休，奶奶返兼職，變成老爺幫手湊仔，雖然他也縱孫，但「唔會俾說話我聽」，凡事只是以客觀角度跟她說。

港媽提到以前奶奶送兒子返學，偶爾會遲到，而老爺習慣早起，送返學只會有早無遲。她心裡感謝老爺，還記得一次深刻的事︰

有次放學落超大雨，我攞假去接阿仔，見到老爺拖住阿仔又孭住佢啲書包被鋪，嗰下真係好感動，好感恩自己有個咁好嘅老爺。

經歷了奶奶和老爺不同的湊仔方法，她有感不同老人家照顧，效果可以很不同，她也沒以前的矛盾，更希望這個好狀態可以維持下去。她領會到，「老人家湊仔唔係必然，仲要湊得好，要珍惜。」

網民讚好新抱懂感恩

有網民媽媽羨慕樓主有一位好老爺，同時認為她的分享充滿正能量，讚賞她是一位懂得感恩的好新抱。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳