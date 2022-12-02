【侍母至孝】重金聘專業看護照顧癌母 廚師兒子︰錢沒有了可以再賺

父母養育孩子的恩情，陪伴和照顧便是最好的報答。馬來西亞名廚旺師傅（Chef Wan）近日在其IG個人專頁透露聘請了專業看護照顧他媽媽，並且在文中寄語大眾要著重孝道，遠勝買名牌帶來的滿足和快感，充分展現了侍母至孝的行為。此文獲得超過2.5萬個讚好，有近1,500個留言，大量網友被他的行為所感動。

旺師傅是大馬著名的明星級廚師，不時在其IG見到很多美食的分享。在11月底的時候，他展示了一張有關他媽媽看醫生的照片，內容已隱約透露她病得很重。再到11月4日， 旺師傅上載了一張他媽媽和一名專業看護的正面照片，標題為「媽媽和她的新老人痴呆/癌症護理女孩」。文中詳細交代了他聘請看護的目的，並希望以此告誡大家親情的重要。

最新影片推介︰

旺師傅透露，女護理員曾在療養院工作 4 年，照顧癌症病人方面很有經驗。她的工資一個月包含超時補錢約5,800令吉（約港幣1.03萬）。根據2021年的一項本地調查，這筆款項已經差不多夠支付一個大馬3人家庭的每月吉令6000（約港幣1.06萬）開支。旺師傅解釋，這筆開支並不是為了展現自己的財富或慷慨，反而想帶出一個信息給社會，

無需再購買Gucci鞋或Prada包。把錢花在我們母親的福祉上﹑善待她們就好了，這是我們為人子女可以做的。

旺師傅慨歎道，現在不少子女都不願負起照顧年老父母的責任。他們都是有相當的經濟能力去過奢華的生活，但卻不會在當中撥出一點時間或金錢在他們父母身上。甚至兄弟姊妹之間常有爭執以推搪照顧的責任。

旺師傅說，有些人會認為他這些都是耀富的行為，並且咒罵他。但他卻表現得一點也不在乎，因為他們還沒有醒覺孝道的真諦，

錢沒有了可以再賺，但母親只有一個，她是我的唯一。

現在女護理員的工作時間為早上9點至下午6點，晚上的時間便輪到旺師傅和傭人接棒照顧。旺師傅開心的表示他媽媽得到專業的照顧，他現在感到好放心。日常照顧包括沖涼、換尿片、餵吃早餐、吃藥和監管她做運動。他指出，雖然家中一直都有傭人的幫助，但其能力有限，而且處理癡呆症和癌症患者始終需要不少的專業知識才可應付。

▲ 旺師傅聘請了專業看護照顧他媽媽。

旺師傅在文末語重心長的重提，「對自己的父母仁慈和慷慨是永遠正確的事情。」。網友看到此文紛紛留言讚揚他的行為，也為他感到驕傲，而且也勾出不少同是照顧者的人留下心聲，「我們住在一起，我是照顧她的人，即使我有一個弟弟。照顧年邁的媽媽並不容易..但我會在還有生命的時候盡力照顧它。」﹑「謝謝旺廚師，總是提醒父母是我們的瑰寶。」﹑「討厭的人會討厭.. 但對我來說，你是一個靈感。願我也能得到食物，能更長久地照顧我的父母。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳