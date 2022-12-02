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【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】

休閒消費 13:14 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

將軍澳沿海商場Monterey Place設置多個荔園經典攤位遊戲，年長一輩開心回憶返晒來。

今個聖誕節會聯乘荔園聯乘舉辦聖誕嘉年華2022，於將軍澳沿海商場Monterey Place設置多個荔園經典攤位遊戲，例如開心掟階磚、電擊肥肥人及圈中肥肥人等攤位遊戲，同時亦準備了逾6,000份限量遊戲獎品，希望人人有份永不落空，將「簡單的快樂」帶回家。還有荔園經典裝置，包括叮叮船、老虎仔、咖啡杯及1:64荔園微縮模型等等，全部原汁原味，影相打卡一流。(2022年12月3至2023年1月2日，逢周六、日及公假1pm-9pm舉行)

此外，於聖誕節及除夕期間，這裏亦為大家準備了更多特備節目如此「繽紛聖誕小派對」，同樣在Monterey Place草坪附近舉行吹泡泡Party及元旦魔術Show，埸內擺放大大小小的吹泡泡玩具，還有吹泡泡表演，魔術表演等等，大小朋友都必定開心。(2002年12月24至27日、12月31日至2023年1月2日舉行)，詳情請瀏覽官網

坐咖啡杯是你的童年回憶嗎？(商場提供)

再來還有一些「創意工作坊」，於即日至2022年12月11日逢周六舉行，是將軍澳O’SOUTH COAST與不同學術範疇的專業團隊為小朋友準備的一系列免費活動。當中包括逾100節藝術、創意及教學兼備的工作坊，如芬蘭科學小工場、和諧粉彩、手繪聖誕花盆植物、親子聖誕花環製作、兒童創作扭波波、跆拳道及創意編程積木車等等，讓小朋友們寓遊戲中開心學習，喜迎聖誕的來臨。
詳情可按報名連結

將軍澳的O’SOUTH COAST，包括3大沿海商場：唐俊街Monterey Place、至善街Savannah Place和唐賢街Capri Place，中文名為澳南海岸。

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記者：郭秀芳

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