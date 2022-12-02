【江澤民病逝】精通琴棋書畫訪港唱意大利民歌　江澤民懂8國語言要求全家講英文

▲ 江澤民懂得8國語言，曾分享指學語文最重要敢開口，並要求全家講英文。

前國家主席江澤民於周三（30日）在上海病逝，享年96歲。江澤民性格喜怒形於色，在公開場合不時有驚人之舉，更喜愛「露兩手」展示才華，在公開場合大展歌喉及演奏樂器，包括訪港期間獻唱意大利民歌。江澤民還富語言天賦，精通最少8國語言，更曾於美國哈佛大學用英語演講。

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江澤民是江蘇省揚州市人，1947年畢業於上海交通大學電機系，據學校網頁介紹，這位最知名校友於1955年赴蘇聯莫斯科斯大林汽車廠實習，回國後任職多家機電廠及機械研究所。當年江澤民的同窗評價其為︰

江兄澤民，舉世共知之博士也。博士自幼即聰慧異常，在校成績，每列前矛，尤長數學，為全級冠，遇友熱心誠懇，處事迅速果斷，悖相對論，每辯必勝，創三曲線，得博士銜。平昔愛好運動，長單槓，善短跑，近則喜賦詞談曲。

▲ 江澤民畢業於上海交通大學電機系。（交通大學網頁圖片）

精通多種樂器擁有好歌喉

新華社等官媒曾報道，江澤民自小受到中國傳統文化啟蒙，其音樂天分早在小學時顯露，且一生鍾愛西方古典音樂。他精通多種樂器，包括鋼琴、二胡、笛子、烏克麗麗、小提琴、管風琴、木琴等，還擁有一副好歌喉，常在外交領域上展示他的音樂才華。

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1997年，江澤民訪問美國出席夏威夷州長的宴會時，主動提出用夏威夷結他彈奏民歌《Aloha’Oe》，並邀請州長夫人演唱；2002年，江澤民來港參加禮賓府宴會期間，突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》；他還懂得唱西班牙語的《鴿子》，又愛看京劇、越劇、崑曲等，非常多元化。

江澤民琴棋書畫樣樣精，其中書法也有很深造詣，擅長賦詩作詞，並練習繁體字書法，即使他擔任領導職務後，依然較喜歡使用傳統的繁體字。

▲ 江澤民擅長多種樂器，當中吹笛有一手。（微博圖片）

學語文最重要敢開口

至於外語方面也很厲害，江澤民懂得英語、俄語、羅馬尼亞語、日語、德語、西班牙語、法語，甚至烏爾都語，根據傳記記載，前5種語言他是經過系統學習，這與他早年經歷有關，當年他讀大學時是全英語教學，畢業出來打工，又多次被派往外國學習和工作。

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港人最記得江澤民一句「Too Simple！Sometimes Naive！」當時他還表示「美國的華萊士比你們不知高到哪裏去了！我跟他談笑風生。」2000年時，江澤民曾用英文接受美國著名記者華萊士（Mike Wallace）的《六十分鐘時事雜誌》專訪，兩人言談甚歡。

眾多語言當中，江澤民特別喜歡英語，也是他講得最好的外語，他甚至要求家人無論長幼都必須學習講英文。他於1997年出訪美國時，曾到哈佛大學演講時用英語演說，並分享過自己學習英語的心得。

I think I speak very poor English, but anyway I’m dare to say, this is very important.（我認為我的英語說得不好，但我敢於開口講。這是非常重要的。）

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責任編輯︰林綺玲