【江澤民病逝】精通琴棋書畫訪港唱意大利民歌　江澤民懂8國語言要求全家講英文

前國家主席江澤民於周三(30日)在上海病逝,享年96歲。江澤民性格喜怒形於色,在公開場合不時有驚人之舉,更喜愛「露兩手」展示才華,在公開場合大展歌喉及演奏樂器,包括訪港期間獻唱意大利民歌。江澤民還富語言天賦,精通最少8國語言,更曾於美國哈佛大學用英語演講。

江澤民是江蘇省揚州市人,1947年畢業於上海交通大學電機系,據學校網頁介紹,這位最知名校友於1955年赴蘇聯莫斯科斯大林汽車廠實習,回國後任職多家機電廠及機械研究所。當年江澤民的同窗評價其為︰

▲ 江澤民畢業於上海交通大學電機系。(交通大學網頁圖片)

精通多種樂器擁有好歌喉

新華社等官媒曾報道,江澤民自小受到中國傳統文化啟蒙,其音樂天分早在小學時顯露,且一生鍾愛西方古典音樂。他精通多種樂器,包括鋼琴、二胡、笛子、烏克麗麗、小提琴、管風琴、木琴等,還擁有一副好歌喉,常在外交領域上展示他的音樂才華。

1997年,江澤民訪問美國出席夏威夷州長的宴會時,主動提出用夏威夷結他彈奏民歌《Aloha’Oe》,並邀請州長夫人演唱;2002年,江澤民來港參加禮賓府宴會期間,突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》;他還懂得唱西班牙語的《鴿子》,又愛看京劇、越劇、崑曲等,非常多元化。

江澤民琴棋書畫樣樣精,其中書法也有很深造詣,擅長賦詩作詞,並練習繁體字書法,即使他擔任領導職務後,依然較喜歡使用傳統的繁體字。

▲ 江澤民擅長多種樂器,當中吹笛有一手。(微博圖片)

學語文最重要敢開口

至於外語方面也很厲害,江澤民懂得英語、俄語、羅馬尼亞語、日語、德語、西班牙語、法語,甚至烏爾都語,根據傳記記載,前5種語言他是經過系統學習,這與他早年經歷有關,當年他讀大學時是全英語教學,畢業出來打工,又多次被派往外國學習和工作。

港人最記得江澤民一句「Too Simple!Sometimes Naive!」當時他還表示「美國的華萊士比你們不知高到哪裏去了!我跟他談笑風生。」2000年時,江澤民曾用英文接受美國著名記者華萊士(Mike Wallace)的《六十分鐘時事雜誌》專訪,兩人言談甚歡。

眾多語言當中,江澤民特別喜歡英語,也是他講得最好的外語,他甚至要求家人無論長幼都必須學習講英文。他於1997年出訪美國時,曾到哈佛大學演講時用英語演說,並分享過自己學習英語的心得。

I think I speak very poor English, but anyway I’m dare to say, this is very important.(我認為我的英語說得不好,但我敢於開口講。這是非常重要的。)