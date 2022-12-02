  • 19°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【忍無可忍】港男結婚3年力數妻5宗罪　吵大鑊失控掌摑老婆

親子 13:36 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

就算幾唔啱都好，郁手打人就真係唔啱喇！

一段婚姻去到要離婚，相信是冰封三尺非一日之寒，有港男上網呻老婆5宗罪；無乜做家務、早出晚歸、要幫老婆執手尾、踢一踢先郁一郁，同埋容易發脾氣，最近港男更因一事同老婆吵大鑊，失控掌摑了老婆一巴，他無奈說：「嗰下真係一時火遮眼，最重要係我哋個女點算…唉！」

最新影片推介：

該名港男日前在香港討論區發帖，主題是「你哋會唔會原諒？」，他稱同太太結婚3年，一直以來都忍老婆，他列出老婆5宗罪，更指她越來越難頂，

基本上佢都無乜做家務，成日都早出晚歸，做完嘢又要成日幫佢執手尾，少少事就發下脾氣，最煩係成日踢一踢先郁一郁，越嚟越難頂，初初結婚都無咁離譜，叫過佢改，話改之後都冇咗件事，我都忍佢就佢咁耐。

港男連珠炮發，指早前一家人原本約了去studio影家庭照，約定時間快到了，但老婆仍未可以出門口，於是港男便催促她，豈料老婆又發脾氣，

夠晒鐘都仲未出得門口，我就催一催佢，跟住佢又唔知痴咗邊條筋話我催佢，跟住發脾氣唔去，我就同佢吵大鑊，越吵越㷫之下，我就失咗理智一巴車埋去…

港男表示自己平時脾氣不大，但仍忍不住失控般爆發出來，事後老婆搬返外家住，他感到後悔，也知道打女人係唔啱，

我依家都知衰改，但嗰下真係一時火遮眼，而家我都唔知點算，唯有等大家冷靜吓先再傾吓之後點。

港男一方面想𠱁番老婆，但又擔心她未必會原諒他，另一方面又驚大家和好也只限於表面，始終會有條刺，而且一想起以後對住她又要忍她那些難頂事，「最重要係我哋個女點算…唉」。

貼文一出，即掀起熱議，許多網民認為樓主打女人一定唔啱，「嘈交還嘈交，打女人就一定吾得」、「打人唔岩，最慘係今次嬲就打第一巴，第時又嬲咁係咪殺人？」、「打贏比人話打女人，打輸比人話唔夠女人打，坳贏比人話無品蝦女人，坳輸比人話理虧」，但也有網民指，好多事都係累積出來，既然發生了冇得改變，不如趁這個機會好好理性溝通，檢討下大家的關係。

點撃下圖，睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

與妻吵架激動執刀自斷4指　衝動丈夫：不能打老婆
17:12 2019/03/04
與妻吵架激動執刀自斷4指　衝動丈夫：不能打老婆
太太不堪長期被虐打服毒走上絕路　冷血丈夫：男人打老婆很正常
13:25 2019/07/06
太太不堪長期被虐打服毒走上絕路　冷血丈夫：男人打老婆很正常
【躁男打妻】蘭桂坊MMA躁男當街打老婆　熱褲妻遭「撻生魚」倒地不起
11:06 2022/01/06
【躁男打妻】蘭桂坊MMA躁男當街打老婆　熱褲妻遭「撻生魚」倒地不起

你可能感興趣

與妻吵架激動執刀自斷4指　衝動丈夫：不能打老婆
17:12 2019/03/04
與妻吵架激動執刀自斷4指　衝動丈夫：不能打老婆
太太不堪長期被虐打服毒走上絕路　冷血丈夫：男人打老婆很正常
13:25 2019/07/06
太太不堪長期被虐打服毒走上絕路　冷血丈夫：男人打老婆很正常
【躁男打妻】蘭桂坊MMA躁男當街打老婆　熱褲妻遭「撻生魚」倒地不起
11:06 2022/01/06
【躁男打妻】蘭桂坊MMA躁男當街打老婆　熱褲妻遭「撻生魚」倒地不起
夫妻之道 結婚 離婚 網絡熱話

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
09:58 2022/12/01
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議
13:40 2022/12/01
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議