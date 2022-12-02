【忍無可忍】港男結婚3年力數妻5宗罪　吵大鑊失控掌摑老婆

▲ 就算幾唔啱都好，郁手打人就真係唔啱喇！

一段婚姻去到要離婚，相信是冰封三尺非一日之寒，有港男上網呻老婆5宗罪；無乜做家務、早出晚歸、要幫老婆執手尾、踢一踢先郁一郁，同埋容易發脾氣，最近港男更因一事同老婆吵大鑊，失控掌摑了老婆一巴，他無奈說：「嗰下真係一時火遮眼，最重要係我哋個女點算…唉！」

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該名港男日前在香港討論區發帖，主題是「你哋會唔會原諒？」，他稱同太太結婚3年，一直以來都忍老婆，他列出老婆5宗罪，更指她越來越難頂，

基本上佢都無乜做家務，成日都早出晚歸，做完嘢又要成日幫佢執手尾，少少事就發下脾氣，最煩係成日踢一踢先郁一郁，越嚟越難頂，初初結婚都無咁離譜，叫過佢改，話改之後都冇咗件事，我都忍佢就佢咁耐。

港男連珠炮發，指早前一家人原本約了去studio影家庭照，約定時間快到了，但老婆仍未可以出門口，於是港男便催促她，豈料老婆又發脾氣，

夠晒鐘都仲未出得門口，我就催一催佢，跟住佢又唔知痴咗邊條筋話我催佢，跟住發脾氣唔去，我就同佢吵大鑊，越吵越㷫之下，我就失咗理智一巴車埋去…

港男表示自己平時脾氣不大，但仍忍不住失控般爆發出來，事後老婆搬返外家住，他感到後悔，也知道打女人係唔啱，

我依家都知衰改，但嗰下真係一時火遮眼，而家我都唔知點算，唯有等大家冷靜吓先再傾吓之後點。

港男一方面想𠱁番老婆，但又擔心她未必會原諒他，另一方面又驚大家和好也只限於表面，始終會有條刺，而且一想起以後對住她又要忍她那些難頂事，「最重要係我哋個女點算…唉」。

貼文一出，即掀起熱議，許多網民認為樓主打女人一定唔啱，「嘈交還嘈交，打女人就一定吾得」、「打人唔岩，最慘係今次嬲就打第一巴，第時又嬲咁係咪殺人？」、「打贏比人話打女人，打輸比人話唔夠女人打，坳贏比人話無品蝦女人，坳輸比人話理虧」，但也有網民指，好多事都係累積出來，既然發生了冇得改變，不如趁這個機會好好理性溝通，檢討下大家的關係。

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責任編輯︰王明芳