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【類鼻疽】居長沙灣70歲女確診　家人曾於9月中確診

社會 12:57 2022/12/02

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居長沙灣70歲女確診，家人曾於9月中確診。（資料圖片）

衞生防護中心今日（2日）表示，過去一星期，再驗出多一宗感染類鼻疽確診個案，患者為居於長沙灣元州街的70歲男子，其患有糖尿病，11月17日起出現頭暈和發燒，並於11月19日前往明愛醫院求醫，同日入院，臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，現時情況穩定。

患者的痰液樣本經衞生署公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，她的一名家人曾在今年9月中確診，由於類鼻疽的潛伏期可長達數月，不排除他們於較早時共同暴露於受污染環境而受到感染。個案的流行病學調查仍在進行中。

本港今年累計共錄得38宗類鼻疽個案，包括22宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

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責任編輯：李榮忠

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