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【染上冠毒】外遊回港親身經歷染疫康復 莫樹錦：病毒再不像3年前那麼可怕

健康 13:20 2022/12/02

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莫樹錦親身經歷染疫過程。

醫生跟特首李家超有何相同之處？

庶民豈敢跟高官相提並論，但在這方面卻是人人平等，無分貴賤。我倆相同處境，是工作外遊回港時，在機場冠毒核酸測試呈陽性，即時「收監」在家隔離。當然，特首是在禮賓府，比醫生的蝸居好得多。病毒很公平，一視同仁，只要是人類細胞，它們一律會入侵，特首的鼻孔可能偏高，但也擋不住病毒。唯一分別是受襲者的抵抗力，能否在短時間內回應，並及時控制病毒，這絕對是預防疫苗（Vaccination）的功勞。

若沒有接種，抵抗力未能及時控制病毒，便有生命危險。醫生只感到不適兩三天，便回復正常，徵狀是輕微流鼻水、咳嗽和疲倦，就如感冒般。

最新影片推介：

醫生按指引居家隔離，獨自留在房間，衞生署各方安排也能把新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和保健物資同日送上；能做的，政府都做到了，最終還得待時日慢慢康復。最大挑戰是病徵跟快速測試結果不一，身體明明已感覺正常，但快測仍呈現兩條綫，只是一天比一天淡色，要等到第六、七天完全回歸一綫時，才可放監。

經過近三年疫情肆虐，閱讀過無數相關文章，也曾照顧過染病者，但這是第一次親身經歷。猶幸自己受惠於創新科技，短短數年間對病毒的理解、預防方法和治療方法均大大改善，以致病毒再不像三年前那麼可怕。

這星期在家大部分時間在工作，若在三年前染疫，也許已病重躺在醫院甚至命危。實在感謝千百科學家、醫護、研究員、政府、藥業等的共同努力。染上冠毒的經歷，到底是身受其害還是身受其福？

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撰文 : 莫樹錦

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