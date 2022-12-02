【BB學行】洪永城11個月大囡囡學行路　梁諾妍勁讚：識蟹行十字連環步

▲ 洪永城11個月大囡囡學行路，打橫行兼十字連環步，好得意！

小朋友成長發展驚人，洪永城與梁諾妍女兒就在11個月零8日之時，識得自己大踏步向前行，雖然左搖右擺又會跌倒，但已經非常叻豬。媽媽拍片記錄了女兒學行的珍貴片段，笑言阿女學識醉拳甘迺迪、蟹行十字連環步，行路模樣很惹笑。

11個月大洪寶學行路

藝人洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）去年7月結婚，12月底誕下女兒「洪寶」，現時女兒11個月大了。洪永城與梁諾妍不時在社交平台分享女兒的成長點滴，本周二（11月29日）梁諾妍分享了一段影片，從影片所見有「Starz」的招牌，媽媽帶阿女到辦公室玩，洪寶穿上背心裙，頭頂有2個髮飾，加上她正在學習行路，步姿動作很搞笑，可愛度爆燈！

最新影片︰

梁諾妍用手機拍片，邊拍邊笑唔停，因為阿女行路行得非常搞笑。洪寶全程周圍走，步履雖然不穩，明明行直線時突然變成打橫行，左搖右擺，更行行下踢到雜物及坐低，但無喊過依然笑笑口，又識自己爬起身。影片後半段，更見洪寶邊行邊送上飛吻，又攤開雙手想抱抱，好得意！媽媽帖文加上hashtag「真係行得好好笑 」，寫道大讚︰

洪寶Aka sir face 11個月零8日，好幾日前已經見佢學識咗醉拳甘迺迪，又學識埋蟹行十字連環步，加埋笑容同hughug再飛吻攻擊，打低晒全體人員，個個都冧晒了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

笑說行路左搖右擺似醉酒

洪永城亦有開心分享阿女學行的影片，表示「作為爸爸嘅我好開心，因為佢愈嚟愈似媽咪……食完飯飲完酒嘅樣。」笑指洪寶行路似醉酒左搖右擺。而Inez留言「反撃」表示「媽咪唔飲酒㗎」。

其實洪寶發展進程很快，過往Inez就指8個月大的女兒可以自己站到2秒，大讚阿女骨格精奇，長大得太快，每天繼續新技能解鎖，更希望女兒很快可以跟媽媽跑馬拉松，似乎洪寶遺傳到媽媽的運動細胞。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

在洪寶9個月大時，洪永成亦曾讚阿女「好犀利喎，學識嘅嘢越來越多」，識得手指指，又識得食餅乾仔，又識得游水，下一步等女兒自己企定行步呀，同埋叫媽媽爸爸。事隔不到3個月，阿女已行路了。

嬰兒發展進程表

據衞生署家庭健康服務資料，8至12個月大的嬰兒活動能力開始增加，寶寶這時總愛獨自探索周圍環境。嬰兒發展進程有快有慢，爸媽要留意每位孩子的發展不一樣，以下嬰兒發展進程表只供參考︰

第1個月 俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應 第2個月 俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部 第3個月 可抬頭、能張開手抓住手邊的東西 第4個月 頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身 第5個月 會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩 第6個月 學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量 第7個月 可以坐穩、連續翻身、開始爬 第8個月 到處爬、扶著欄杆家具等站起來 第9個月 繼續學企 第10個月 能扶著欄杆家具等慢慢移步 第11個月 會注視甚至伸手觸摸其他小朋友 第12個月 被牽著手就能走路或獨自走幾步

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳