【舌頭健康】4種舌頭顔色反映健康　舌尖紅點=常捱夜心火旺盛【附養生食物】

▲ 4種舌頭顔色反映健康，舌尖有紅點等於常捱夜心火旺盛。（iStock圖片）

舌頭的顔色、狀況可反映身體健康。台灣有中醫師指出，中醫診斷一般會採取「望、聞、問、切」方式，而舌診屬於望診的其中一種，當體內的臟腑或氣血發生變化，舌頭的外觀也會隨之改變。

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中醫師王昱琳在Youtube頻道「芋泥中醫師」發布影片，指舌頭可被劃分為4個部位，舌尖代表心肺，中間代表脾胃，舌根則是腎，而舌頭兩側代表肝膽。她舉例，不少現代人經常捱夜，或因壓力大失眠，影響睡眠質素，在中醫角度，容易造成心火過於旺盛，因此舌尖會較紅，甚至有紅點，中醫稱之為「朱點」。

▲ 舌頭可被劃分為4個部位。（YouTube「芋泥中醫師」影片截圖）

4種舌色反映體質

另外，中醫看舌頭主要是以「舌體」及「舌苔」為重點。王昱琳指出，舌體包含舌頭本身的顏色及形狀。在顔色方面，健康的人士舌色呈淡紅色，如舌色較蒼白，代表體質可能偏虛或偏寒，冬天容易怕冷，平時較易疲倦或頭暈，建議可多吃較營養補血的食物，如當歸、羊肉、豬肝、桂圓等。

如果舌色偏紅，代表身體可能處於燥熱的狀態，會比較怕熱、易流汗、口渴、想喝凍飲等，建議避開較燥熱的食物，例如烤肉、炸雞、堅果等，多吃綠豆、西瓜、絲瓜等較涼的食物，改善身體熱象。

當舌色呈暗紫色，甚至出現小瘀點，則代表氣血循環不順，很多有經痛的女生都屬於這種血瘀體質，如想進一步確認，可觀察舌頭下的靜脈，如靜脈看起來比較長或膨大，便屬於血瘀體質。

舌頭形狀體內水分是否足夠

王昱琳提到，中醫一般會從舌頭的肥瘦判斷體內的陰質和水分是否足夠。她解釋，舌頭形狀較瘦，可能屬於陰虛的體質，代表體內的水分陰液可能不足，身體沒有受到足夠的濡養，會出現晚上睡不好、身體燥熱或皮膚乾癢的狀況，建議多吃黏液質較豐富的食物，如白木耳、百合、秋葵等，幫助身體補充陰質，

如果舌頭形狀看起來較胖，或邊緣有鋸齒狀齒痕，則屬痰濕體質，代表身體有較多水分和代謝廢物，這時可多吃祛濕食物，包括薏仁、紅豆、綠豆等，有助排除體內多餘的水分。

內容獲中醫師王昱琳授權轉載，影片發布於YouTube頻道「芋泥中醫師」。

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責任編輯：羅嘉欣