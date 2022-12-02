【日星殞落】渡邊徹敗血症病逝終年61歲　生前熱愛美食老年多病纏身

▲ 渡邊徹敗血症病逝終年61歲，生前熱愛美食老年多病纏身。

一直受糖尿病纏身的日本男星渡邊徹，早前因患上細菌性腸胃炎，其後更演變成敗血症，病情急轉直下，於11月28日離世，終年61歲。

最新影片:

綜合日本傳媒報道，日本男星渡邊徹於上月20日開始出現發燒、腹痛等不適，於是送院檢查，證實為細菌性腸胃炎，未幾更惡化成敗血症，儘管接受治療但病情未有改善，經紀公司其後宣佈他在上月28日病逝，享年61歲。

事實上，渡邊徹逝世前已經多病纏身，年輕時因為熱愛美食，試過做大胃王，一天攝取6000卡路里，30歲就引發急性糖尿病，且經常急速減肥又復胖。之後半生都在與糖尿病魔抗爭，2012年，他被診斷患上冠狀動脈狹窄的心臟病，曾接受長達6小時的大手術；2013年他因胰臟炎住院，2021年4月接受心臟瓣膜手術。他亦因糖尿病引發慢性腎衰竭，需一周三次接受洗腎。

渡邊徹於1981年在經典刑事劇《向太陽怒吼》因扮演新人刑警爆紅，曾演出多部大河歷史劇，包括《春日局》、《秀吉》、《德川慶喜》等。他最後一次因工作公開露面，是參加10月舞台劇《今次是愛妻家》公演。他在記者會上特別感謝愛妻榊原郁惠，當時他身材消瘦，和以往福態外型大不相同。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

敗血病是受到感染後致死的最常見成因之一，這是一種死亡率高，但大眾認知較低的致命疾病。根據統計處數字，香港2015年死亡人數為46,000多人，推斷當中超過10%為敗血病致死。世衛資料指出，在已發展國家，敗血病的院內死亡率約30%至60%。香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。

引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

高危群：幼兒與長者

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

敗血病10大表徵

軟弱無力

神智不清

感到非常不適

失去食慾

發燒、發冷

口乾

呼吸困難

心跳加速

頭暈及血壓低

小便次數下降

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣