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【超能使者】異能人逐一出事被團滅？　監製文偉鴻劇透：會穿插於笑與淚之間

娛樂 14:09 2022/12/02

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究竟大結局會唔會Happy Ending呢？

TVB劇集《超能使者》今晚大結局，除競猜誰是Big Boss外，從昨晚播出的全新預告片中，各主角遂一出事，異能人有機會被滅團，不過有網民亦預計有機會扭轉宿命，至於監製文偉鴻預告結局充滿笑與淚。

昨晚一集《超能使者》講述異能人內訌，威仔（沈震軒飾）以「奪命吸魂」黑化異能殺死高守！事後威仔一直隱瞞高守的死亡真相，豈料遭賀慶隆（歐瑞偉飾）以此為把柄、同時轉發威仔藏屍的片段向高勇（陳山聰飾）告密，最終被引到貨倉的威仔和高勇大打出手，結果導致兩敗俱傷。

【超能使者】Q姨揭破威仔背後重大秘密　沈震軒王君馨輪流騷演技

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阿鏈阿勇出事

而《超能使者》將於今晚播放大結局，TVB昨晚率先於社交網釋出全新預告片，片中Q姨（唐詩詠飾）和Open姐（劉穎鏇Tiffany飾）均穿上白色婚紗、滿面幸福地等待新郎來臨。

未料Q姨腦中忽然閃現自己被車撞飛、Open姐小產出血、高勇吐血倒地及阿鏈（陳展鵬飾）被槍擊的驚險畫面，Q姨頓時臉色一沉說：「阿鏈同阿勇出了事。」

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再有超能使者「領便當」

據悉，為子報仇的賀慶隆（歐瑞偉飾 ）跟「超能使者」們正面交鋒，從過往作品《使徒行者》至《鐵拳英雄》，監製文偉鴻（Jazz）的劇集結局往往有驚喜，且不乏生離死別的催淚情節。

早前Jazz亦預告《超能》結局篇死得人多，更有「超能使者」會死。

一班異能人對戰賀慶隆。

對於不少網民盼今次能有Happy Ending，監製Jazz透露：「只可以講最後一集將會穿插於笑與淚之間，而個結局亦都係充滿愛嘅，希望大家睇完會明白『有愛就無所不能』嘅道理啦。」

另外網民就預告推測大結局，有網民指出唐詩詠著住婚紗再撞車的情節，看似有所玄機，因為他們一切的異能，址源自一場發生於6月6日6時6分6秒的車禍。

此外有網民估計阿鏈犧牲自己，用盡超能力將時間回轉到最初。當中說道：「好傷感！想看這套劇的happy ending！」

與前輩拍喊戲零壓力

昨晚另外兩大高潮位，是眾人於殮房認領高守遺體、及身懷六甲的Open姐阻止高勇找威仔報仇，當中痛失男友的阿七（伍樂怡Kelly飾）喊得悽慘外，飾演Open姐的Tiffany更是演技大爆發。

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【超能使者】陳展鵬努力追趕資訊學做潮爸　以女兒性格揀學校不做怪獸家長

受訪時，Tiffany表示要代入大肚婆心態又要喊，對她來說難度比拍打戲更高：「每次拍喊戲我都好緊張，可能以前細個好唔鍾意畀人見到自己喊，所以培養到依家好少喊亦好難喊，但呢個心理關口我都慢慢克服緊。」她又感激Jazz與幕後團隊的專業指導、及山聰的耐心引導，以達到最自然的效果。

至於Kelly則謂很難忘拍攝認屍一幕，皆因當日現場氣氛好沉重，眾演員情緒也十分低落，令她好快便投入角色情緒：「我第一次情緒未能及時抽離，拍完嗰場戲心情一路都好低落，需要啲時間先可以平復心情。」問到跟一班前輩同時拍喊戲可有壓力？Kelly說：「冇，因為呢個團隊真係好Nice、好窩心，好似一家人咁。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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