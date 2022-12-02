【好人好事】葡國皇族後裔開餐廳宣揚家鄉菜　定期免費招待弱勢社群回饋社會

▲ 葡萄牙皇室後裔Michael Franco，在香港土生土長，說得一口流利廣東話，同時也熱愛香港，關懷長者和弱勢社群。

退休，不一定代表退下來，其實仍可再創高峰。

葡萄牙皇室後裔及葡國首任總統後人Michael Franco，在香港土生土長，退休前是白沙灣遊艇會總經理，10年前退休後把煮食興趣變成事業，開設葡匯咪走雞葡國餐廳，宣揚家鄉美食之餘，並同時回饋社會，定期設宴免費招待長者、唐氏綜合症及過度活躍症人士，為弱勢社群送上溫暖。

Michael Franco可謂名門望族，曾祖母出身於跟葡萄牙皇室家族有關的最大家族Arriaga Family，亦是葡萄牙國首任總統Manuel Jose de Arriaga的家族成員。Michael爺爺當年被葡萄牙政府派到澳門工作，後來舉家移居香港。

Michael在香港土生土長，中學就讀聖若瑟書院，自知自己不是讀書材料，畢業後沒有升上大學，而是選擇工作，更學一技之長傍身。「爸爸的朋友從南非來港開設寶石行，我便當學徒，3年後取得國際認證的寶石師傅資格。」

工作12年後，他的前妻建議舉家移民英國，於是80年代一家大小到當地定居。他以為可以在當地重操故業，但卻碰上英國經濟不景，很難找到相關工作，於是他為養家開始做不同的兼職，包括繙譯、侍應及貨車司機等。

▲ 在香港土生土長的Michael Franco講得一口流利的廣東話，更視香港為家。（湯致遠攝）

機緣巧合下，朋友介紹Michael到遊艇會工作，兩年內考獲碼頭管理及維修等證書。「我很嚮往這份工作，因為寓工作於娛樂，可以曬太陽及玩水上活動，每天返工都好開心。」

尋得一份稱心的工作，以為從此落地生根，怎知後來竟回香港發展。「當時清水灣鄉村俱樂部想建立遊艇會，他們想搵一個有經驗又精通中英文的人，問我有沒有興趣，我覺得不妨一試便回香港面試，最終獲聘並於1990年回流香港。」

在清水灣俱樂部工作約10年，Michael隨後到黃金海岸、愉景灣的遊艇會任職，後來更成為白沙灣遊艇會總經理，更一直做到2012年退休。

▲ Michael（中排左，穿白恤衫）出身名門望族，是葡國皇室後裔兼首任總統的後人。（黑白圖片/被訪者提供）

退休創業開餐廳

Michael不想從此停下來，決定將興趣發展成事業，於2014年在西貢開設葡國菜館——葡匯咪走雞葡國餐廳。「外祖母廚藝了得，我自小跟她煮葡國菜，我一直都有個願望，希望向香港人推廣葡萄牙菜，所以開一間葡國菜館。」

為了忠於原著，他堅持用上正宗食材，大部分食材由葡萄牙進口，更有貨倉設於九龍灣，會一年3至4次，由葡萄牙直送20呎貨櫃來港，包括芝士及砵酒等，保證產品的質素。

菜式上，大部分取自外祖母的食譜，有葡式燒乳豬、霹靂非洲雞及爆芝馬介休等。飲品也很講究，以招牌水果特調Sangria為例，一般餐廳會每日即調，Michael則跟足傳統，預先炮製「酒膽」再每日調配出果香馥郁、甘醇的水果酒，是餐廳的人氣飲品。

▲ 疫情前，Michael每年都會舉辦長者團年飯活動，某年更邀得宣萱（右二）出席。（被訪者提供）

由於菜式具水準，餐廳經常滿座，於2017年搬到尖沙咀面積達3,000呎的大舖。Michael對煮食的熱誠，令他得到很多人賞識，2019年更獲邀前往上海，為訪華的葡萄牙總統及貴賓烹調美食，是他廚藝路上重要的里程碑。

在香港土生土長的Michael，希望回饋社會，每年跟社區中心合作舉辦愛心團年飯，免費宴請長者聚餐。「農曆新年前夕，會請100位長者食團年飯，老人家食得很開心，但疫情爆發後便停辦，希望下年可以復辦。」餐廳亦定期透過社福機構，安排唐氏綜合症、過度活躍症患者免費用餐，可見Michael十分善心。

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葡匯咪走雞葡國餐廳

地址：尖沙咀彌敦道118至130號美麗華廣場2期L1樓167舖

電話：2392 3328

營業時間：12nn-10pm

記者：招美寶