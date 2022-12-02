【巨星遲到】藝人遲到係刻意而為？ 曾智華憶述四大天王鬥遲到秘史

▲ 四大天王那些年鬥遲到秘史。

上周六，有個電影記者招待會，宣傳即將上映新片《毒舌大狀》。三位要角見記者，包括黃子華、王丹妮及何啟華（阿Dee）。

一睇三人「卡士」，當然最大子華，最細阿Dee啦！但結果，後者竟然遲到二十分鐘，要成棚人加大批記者等候。咁搞，出現時，當然被窒。子華輕輕一句：「果然身價高嘅人，係唔同啲嘅！」長輩輕輕向剛冒起的後輩「串」一句，立即成為翌日娛樂版頭條，正路。

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小弟觀察娛樂圈多年，發覺的確不少藝人有遲到「習慣」。點解習慣要加引號？因為，個別人物，乃刻意遲到的。

舉例，一九九二年，當時香港電台搞《太陽計劃》記者會，巴閉到震，因主角為「四大天王」—劉德華、張學友、黎明及郭富城。

四位開始走紅藝人，當然不會是朋友（也未必是敵人），只不過宣傳活動所需，坐埋一齊扮friend曝光，純做公關也。

四人自己以至幕後唱片公司及經理人，當然有私心，唔想其他「三大天王」聲勢勁過自己，咁，就有人出計了。

出乜計？正是鬥遲出現！因為，若四人之中三個準時，坐定定接受記者訪問，問到七七八八一剎那，第四個才「從天而降」，臨尾殺出，咁就有種「天王中的天王」架勢。而記者，亦會蜂擁而上採訪，變相冷落其他準時或先到的三位！

呢條奸計邊個得逞，我肥碌當然唔會爆。只爆你知，其實丁友仔早早已在廣播道保母車上等經理人號令，一到「時機成熟」才「空降」入場啫！

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