轉季皮膚紅、痕、乾？醫生推薦一物輕鬆紓緩敏感不適

近日冷鋒襲港，天氣在一日內下降近20度，這種忽冷忽熱的轉季天，皮膚很容易變得乾燥敏感，出現泛紅、痕癢、脫皮等問題，如果本身有濕疹底，更會敏感「爆發」，帶來各種不適，不但影響外觀，更會導致心情煩躁，甚至影響睡眠。有皮膚醫生提醒，千萬別待皮膚乾到「龜裂」才塗補救，應在轉季時更換滋潤和保濕度較高的潤膚產品，並增加塗抹次數及份量，才能避免皮膚出現紅、痕、乾的情況。記得看到最後，有醫生推薦紓緩轉季乾燥肌好物！

潤膚產品也要換季？



除衣服要轉季外，護膚品也需要「轉季」。夏天常用控油和較乾爽的潤膚產品，而秋冬天便要轉換滋潤和保濕度高的產品，而且不要到感覺皮膚乾燥時才使用，要定時「補給」，才能避免出現各種轉季肌膚問題。坊間的潤膚產品琳瑯滿目，到底要怎樣選擇一款有效的潤膚產品？首要要看清成分，不少潤膚產品都含有香料或致敏成分，應選擇低敏無添加香料、色素的產品；第二要有專業認證，如經皮膚科專家測試和獲得國際認證等；最後當然要選擇口碑好的產品，更值得信賴。如果你正苦尋一款適合自己的潤膚產品，可以試試由台灣醫生王彥文推薦全球銷量No.1#修護專家凡士林的產品，包括轉季濕疹救星和乾燥肌救星。

濕疹救星 一抹紓緩5大不適

濕疹患者可以選用有濕疹救星之稱的高效舒敏修護燕麥保濕乳，專門針對由濕疹引發的各種皮膚不適，以高濃度燕麥膠成分及凡士林修護微因子，達至鎖水保濕及滋潤肌膚，一次過紓緩痕癢、脫皮、敏感、乾燥及粗糙5大問題，加上配方低敏，不含香料和色素，更獲美國國家濕疹協會認可，絕對放心使用。

有調查顯示，近9成用家認同塗抹後有助減少濕疹帶來的不適，能改善睡眠質素，亦有9成用家認同使用後濕疹在轉季或乾燥天氣下減少復發，同時100%用家一致認同塗抹後45秒即時為肌膚鎖水保濕及改善脫皮情況，兼能紓緩關節內側的濕疹敏感狀態。

▲ Vaseline高效舒敏修護燕麥保濕乳 $139.9／400ML（各大萬寧、屈臣氏、百佳、HKTV Mall網上商店選購）專門針對濕疹人士的濕疹救星，能一次過解釋濕疹導致的5大肌膚問題，做到鎖水保濕，更獲美國國家濕疹協會認可，可以放心使用。

轉季沙漠肌救星 5天修護乾敏肌

對於轉季誘發的乾敏肌，就要選用專業低敏高效深層修護潤膚露，一抹長效24小時保濕，能極速5天修護轉季乾燥肌及敏感肌，當中含Barrier Repair Complex成分，能高度滋潤，防止乾燥脫皮，而且低敏配方，不含香料、色素，質地柔滑易推，有助肌膚吸收滲透。配方更經皮膚科專家測試，實驗證實能明顯改善肌膚乾癢問題，另100%用家一致認同塗抹後45秒即時為肌膚保濕、紓緩敏感、泛紅、乾癢、脫皮和龜裂等狀況。相較於其他醫學品牌的潤膚產品，有 100%用家認同對Vaseline品牌的技術和專業有信心，能成為他們心目中的NO.1潤膚露。

▲ Vaseline專業低敏高效深層修護潤膚露 $109.9／400ML（可於各大萬寧、屈臣氏、百佳、HKTV Mall網上商店選購）這款轉季沙漠肌救星，達至長效24小時保濕，極速5天就可以改善轉季乾燥肌問題。

▲ 麥明詩每晚都會用Vaseline 2款救星來急救肌膚。

麥明詩及YouTube餐肉都撐

Vaseline 2款潤膚產品不但獲得用家一致好評，就連名人麥明詩及人氣YouTuber「餐肉Lunchmeat」也大力推薦。麥明詩表示自己的皮膚一向偏乾和敏感，轉季時關節位更會出現濕疹問題，所以每晚都會用Vaseline 2款潤膚產品改善乾燥和敏感症狀。而「餐肉Lunchmeat」一向有濕疹問題，一到轉季，濕疹便「找上門」，所以她每次洗澡後都會立即塗Vaseline高效舒敏修護燕麥保濕乳，她大讚質地容易推開，用後滋潤舒適，而且真正低敏無刺激，屬性價比之選。

▲ YouTuber餐肉亦靠Vaseline 2款產品改善濕疹問題。

想立即試下2款轉季護膚救星，現在只需登入此連結︰https://bit.ly/3VpPvqj 便可即時領取凡士林專業修護系列 $10限時現金券*。同時可享以下期間限定優惠︰

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百佳︰健力氏迪士尼殺菌消毒濕紙巾10片裝

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*此現金券只適用於有效日期内指定香港及澳門萬寧/屈臣氏/百佳各分店，HKTVMall網店/百佳網店購買凡士林專業修護系列：凡士林Clinical Care™️專業低敏高效深層修護潤膚露400ml、凡士林Clinical Care™️專業舒敏修護燕麥保濕乳 200ml、凡士林專業修護潤膚霜250ml、 凡士林Clinical Care™️專業深層修護潤膚霜201g(210ml)，可作＄10使用，條款及細則可參閱現金券網頁內的活動詳情。

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**每發票及以折實價計算，送/售/換完即止，不包括出位價，火熱搶，換購價產品。如有爭議，零售商保留最終之決定權。

#聯合利華之數據是基於Nielsen於全球21個國家針對「手部及身體潤膚品」類別。在其ScanTrack、MarketTrack及零售指數服務報告中的單位銷售數據而成。52週期間：印度、南非 - 2020年4月：丹麥、馬來西亞、瑞典 - 2020年6月：尼日利亞 - 2020年7月：澳大利亞、巴西、德國、西班牙、英國、希臘、印度尼西亞、意大利、荷蘭、新西蘭、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、泰國、美國 – 2020年8月。（版權所有©2020，尼爾森公司。）

（特約）