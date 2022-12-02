【慈善義賣】煤氣公司製古蹟煤氣燈模型套裝　慈善義賣助少數族裔兒童

▲ 煤氣公司製古蹟煤氣燈模型套裝。（煤氣公司提供）

煤氣公司今年成立160周年，舉辦「煤氣燈迷你模型慈善義賣」，以中環都爹利街的四盞煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成精美的迷你模型套裝，扣除成本後收益將全數捐贈予「香港社區網絡」，幫助少數族裔兒童，以推動社會多元化，達致和諧共融。每套售價港幣160元，即日起在煤氣公司各客戶中心有售。

豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈早於1979年已被列為香港法定古蹟，目前仍繼續提供照明服務。煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，都爹利街煤氣燈是煤氣公司最具象徵意義的標誌之一，亦是市民的集體回憶，陪伴大家共同見證了香港的百年發展。公司期望以智慧創意，讓珍貴的歷史文物「活化」出新意義，賦予它新價值。

早前推出的「煤氣160一路賞您大抽獎」亦將於12月31日結束，煤氣網上賬戶用戶可下載「Towngas煤氣公司」手機應用程式並登記參加遊戲，參加「好賞大滿捉」即時抽獎；完成指定任務更有機會參加大抽獎，贏取「煤氣公司160周年紀念足金金幣」或其他豐富獎品。

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記者：黃穎津