  • 19°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 15:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善義賣】煤氣公司製古蹟煤氣燈模型套裝　慈善義賣助少數族裔兒童

社會 14:23 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

煤氣公司製古蹟煤氣燈模型套裝。（煤氣公司提供）

煤氣公司今年成立160周年，舉辦「煤氣燈迷你模型慈善義賣」，以中環都爹利街的四盞煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成精美的迷你模型套裝，扣除成本後收益將全數捐贈予「香港社區網絡」，幫助少數族裔兒童，以推動社會多元化，達致和諧共融。每套售價港幣160元，即日起在煤氣公司各客戶中心有售。

豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈早於1979年已被列為香港法定古蹟，目前仍繼續提供照明服務。煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，都爹利街煤氣燈是煤氣公司最具象徵意義的標誌之一，亦是市民的集體回憶，陪伴大家共同見證了香港的百年發展。公司期望以智慧創意，讓珍貴的歷史文物「活化」出新意義，賦予它新價值。

早前推出的「煤氣160一路賞您大抽獎」亦將於12月31日結束，煤氣網上賬戶用戶可下載「Towngas煤氣公司」手機應用程式並登記參加遊戲，參加「好賞大滿捉」即時抽獎；完成指定任務更有機會參加大抽獎，贏取「煤氣公司160周年紀念足金金幣」或其他豐富獎品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【捐血救人】公院冬季服務高峰期　紅十字會：血庫存量極低僅3至4日籲市民捐血
今日 09:52
【捐血救人】公院冬季服務高峰期　紅十字會：血庫存量極低僅3至4日籲市民捐血
【DSE2023】倫理與宗教及中國文學改考試日期　考評局：避免考生同日應考2個不同科目
今日 11:17
【DSE2023】倫理與宗教及中國文學改考試日期　考評局：避免考生同日應考2個不同科目
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
今日 11:27
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）
今日 13:40
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）

你可能感興趣

【捐血救人】公院冬季服務高峰期　紅十字會：血庫存量極低僅3至4日籲市民捐血
今日 09:52
【捐血救人】公院冬季服務高峰期　紅十字會：血庫存量極低僅3至4日籲市民捐血
【DSE2023】倫理與宗教及中國文學改考試日期　考評局：避免考生同日應考2個不同科目
今日 11:17
【DSE2023】倫理與宗教及中國文學改考試日期　考評局：避免考生同日應考2個不同科目
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
今日 11:27
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
文娛藝術 煤氣 香港 古蹟

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
09:58 2022/12/01
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議
13:40 2022/12/01
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議