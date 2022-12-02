【襲擊男生】男生於班房扔筆被捏手臂致瘀青　男教師否認襲擊罪受審

▲ 被告高偉業（右）今否認控罪受審。（陳曉欣攝）

52歲小學署任副校長兼常識科教師，涉因12歲男學生在班房扔筆而捏男生的手臂造成瘀青，被控1項對看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（2日）於東區裁判法院開審。事主供稱將筆扔到桌上後，遭被告一言不發捉住手臂，同日到醫院驗傷時驗出手臂有手指印的瘀傷。

被告高偉業（52歲，教師），被控於2021年4月30日，在香港某學校故意襲擊12歲男童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

庭上先播放事主X的錄影會面片段，X稱案發當日將近下課時，X在白板前抄家課表，返回座位時把原子筆扔到桌上，被告見狀一言不發，大力捏他手臂，再推至牆壁約半分鐘。X指當時感到很痛，但沒有作聲，X指不少同學目擊事件。X返回座位後不禁哭泣，看見手臂發紅。放學後被告帶X到休息室敷冰，X同日將事件告知母親，被帶到醫院檢查。

控方向X展示在急症室拍攝右上臂的照片，X稱遭被告捏手臂後造成瘀青，並留下手指印，約1周後拍攝的照片仍有淡淡的瘀痕。

X於辯方盤問時，承認曾因欠交功課和與同學打架而被老師召見，又曾在放學時在校門外大叫「青山放監喇」，結果被家長聽見而通知校方。

辯方指出，X抄功課表前用直尺刮桌子的隔板，遭被告阻止。X否認，並指當時只是抹隔板，不會破壞公物。

X承認抄完家課表後出於貪玩，未返回座位前便將筆扔到桌上，惟失手扔中隔板，再反彈到自己的桌上，但否認筆是反彈到教師桌上。

辯方再指出，X扔筆後左手拿著家課冊一角揈，被告問X在幹甚麼，但不獲回應故捉住X的手臂。X否認被告曾說話，亦不知道被告為何大力捉住自己，X曾嘗試揈開被告的手。X稱被告看似早有準備，「一嘢捉我勁痛，指甲拮落我啲肉度」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣