【世界盃2022】日本隊太太應援團成焦點　柴崎岳老婆真野惠里菜受注目【多圖】

世界盃E組最後一輪賽事，日本戲劇性2:1反勝西班牙，兩隊以小組首兩名晉級16強，令不少球迷興奮。日本不只在綠茵場上表現受注目，場外球迷觀戰後都細心執拾觀眾席垃圾，亦得到世界稱讚。

除此，日本國家隊的太太應援團亦受到大家注目，因為眾球員的太太及女友不乏藝人或名模，自由吸引傳媒。當中日本球星柴崎岳太太真野惠里菜是最受談論的一位。因為她外表甜美，且曾參演人氣日劇《逃避雖可恥但有用》。

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▲ 日本球星柴崎岳與真野惠里菜。

家人被影感不安

不過，她早前被拍到在日本隊對哥斯達黎加比賽時，與上田綺世的太太由布菜月在看台為日本隊打氣照片後卻不悅，因為當中有媒體拍到真野的家人。

真野惠里菜在個人Twitter就表示：「雖然與事務商談後，交由事務所處理，但覺得有些部份還沒法掌握。」因此，她決定透過社交向傳媒作出呼籲。

她同時表示，與家人是一心去球場支持日本隊，故此事前沒太多的考慮，可是在媒體刊登家人照片後感到有點的不安，故希望媒體體諒。而事亦媒體把真野惠里菜家人照片下架。

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平愛梨意見相反

可是同為太太團、藝人出身的長友佑都妻子平愛梨卻不介意觀戰，家人也被媒體拍下，更在個人IG分享被傳媒拍到的照片寫道：「是誰在拍我？在世界盃真的很厲害，有很多記者拿着長鏡頭。記者們為我們拍了很多相真的很感動。不知道有沒有被拍到，在罵孩子的一刻呢。」

現年31歲的真野惠里菜在2006年出道，原為早安家族旗下偶像藝人，是早安家族中少數具有彈奏鋼琴才能的成員。

她在2018年與日本足球員柴崎岳結婚後，便逐步淡出演藝界，不過仍不時在網上社交平台分享個人生活點滴。

至於現年38歲的平愛梨曾日本電影《20世紀少年》，在2017年與日本國腳長友佑都結婚。

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