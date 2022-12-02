【強制檢測】政府突擊檢查荃灣尚翠苑翠庭閣　揪49人未強檢22人被罰1萬元

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荃灣尚翠苑翠庭閣早前被納入強檢公告，政府今（2日）在大廈的出入口突擊查核受檢人士的檢測證明，發現有49人被未有遵從強檢公告要求，並向其中22人發出了1萬元定額罰款通知書。

荃灣民政事務處今早8時聯同荃灣警區和衞生署在荃灣尚翠苑翠庭閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以檢查他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。政府是次行動共檢查了約390名受檢人士，有49人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中22人發出了1萬元定額罰款通知書。

政府提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。

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責任編輯：黃小冰