流感定新冠？一文看清兩者症狀 一招幫你紓緩喉嚨痛

冬季是流感高峰期，可是在2年多的疫情和防疫措施下，近年本港較少出現流感個案，市民對流感的免疫力因而較以往為低，在新冠與流感的雙重「夾擊」下，大眾更應常備應急「法寶」，紓緩各種不適。由於流感與新冠肺炎的症狀極為相似，前期症狀同樣有發燒、喉嚨痛等，很多人都分不清到底自己是患上流感還是新冠肺炎。以下將會教大家分辨兩者的症狀，同時傳授一招輕鬆紓緩喉嚨不適。

是誰惹的禍？一分鐘分清流感與新冠症狀

每年冬季都屬流感季節，但由於新冠肺炎持續，且兩者的症狀和感染途徑均十分相似，於是很多人在出現各種病徵時，都會疑惑到底是誰惹的禍？！儘管病徵相似，但其實當中亦略有不同，我們可以從下圖看清兩者的分別。

從圖中所見，流感與新冠肺炎同樣具高度傳染性，雖然有些人的病症較輕，但同樣有機會引發重症，甚至死亡，因此絕不能掉以輕心。平日要做好個人衛生，避免感染病毒，一旦開始出現呼吸道感染病徵，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，同時及早向醫生求診。

疫下這些職業風險最高

在疫情下，除了第一綫的醫療人員、看護人員、牙醫屬高危接觸病毒族群外，還有其他非醫療業的第一綫人員如消防員、急救人員、空中服務員等，以及非第一綫卻要大量接觸民眾的行業如餐廳的服務人員、職業司機、超級市場收銀員、保安員等等，也被列為高危一族。

一招K.O.刀割式喉痛

無論是甚麼職業，感染流感抑或新冠肺炎，前期喉嚨痛均是其中一個症狀，不但影響食慾，嚴重甚至連喝水或吞口水都會猶如刀割般疼痛，想紓緩不適，其實簡單一招就解決得到。推介使立消喉糖系列，當中3款皇牌產品，包括5分鐘速效消除喉嚨痛▲的檸蜜味喉糖及橙味‧維他命C喉糖、1分鐘特快消除喉嚨痛●的特強鎮痛殺菌配方黑加侖子味喉糖，能紓緩咽喉不適，不但口味清新香甜，而且具滋潤、殺菌#、紓緩3大功效，迅速紓緩喉部不適，真正擊退喉痛。

▲(只適用於含Amylmetacresol及Dichlorobenzyl alcohol的喉糖) McNally D. et al. Int J Clin Pract. 2010 Jan;64(2):194-207.

*使立消MAX能1分鐘特快舒緩喉嚨痛 (McNally D et al. J Pharm Pharm Sci. 2012; 15(2): 281-94).

#指引致喉嚨痛的細菌

了解更多︰

利潔時健康及營養旗艦店：https://bit.ly/3b246mx

萬寧: https://bit.ly/3bzoRY3

屈臣氏: https://bit.ly/38C4XJO

HKTVmall: http://bit.ly/35ARBM6

（特約）