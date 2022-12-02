【活得健康啲】3大迷思致保暖内衣愈穿愈凍　「洋葱式」穿搭有效阻隔體熱流失

▲ 3大迷思致保暖内衣愈穿愈凍！「洋葱式」穿搭有效阻隔體熱流失。

氣溫急降，是時候出動保暖內衣。但保暖内衣著錯隨時會更凍！香港理工大學時裝及紡織學院研究助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問指出，不少市民穿著保暖内衣時存在3大迷思，導致未能有效保暖。

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黃博士表示，保暖内衣會愈穿愈凍，有兩大原因。第一是穿得太緊，每一層都過於貼身，導致沒空位讓熱的空氣留住。因保暖内衣本質上是靠身體發熱實現保暖功能，穿得太緊不利於血液流通，身體發熱變少，產熱越少，衣服的「發熱」效果就會越差，所以會愈穿愈凍。

另外則是因保暖内衣太過寬鬆，袖口、領口位置沒有貼身，就會令冷空氣直接從這些空位鑽入，保暖内衣不能發揮特性，也等於白穿。

穿越多未必越暖

除了鬆緊問題，原來穿著太多衣服上身也是一大誤區。黃博士解釋，原則上衣服越厚，阻隔冷空氣效果越好也越保暖。但如果衣物材質並不利於保暖、又不透氣，會適得其反。例如，穿很多層衣服但每一層都很緊，同樣令衣服夾層之間空氣層變小，失去隔絕冷空氣作用。或者穿得過多導致出汗，汗液被緊實衣物吸收沒有及時排出，黏在皮膚表面，反而造成濕冷感。

黃博士强調，保暖效果和布料選擇、織法、結構、厚度等有很大的關係，因此會有些衣服看上去不厚，但其實有很好的保暖效果。

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「洋葱式」VS「粟米式」穿法

坊間流行保暖穿法主要有兩種，分別是「洋葱式穿法」及「粟米式穿法」。黃博士就兩種穿法進行解釋：

「洋葱式穿法」：一層套一層。最内層穿一件保暖内衣，再套上例如毛衣之類的保暖衣物，最外面再套上防風衣物。

「粟米式穿法」：單套一件。最内層穿一件短袖，或一件很薄的衣服，在最外面直接套一件很厚的羽絨或毛衣。

黃博士認為，「洋葱式穿法」比較適合香港。因香港室内沒有暖氣，而冬季日間和晚上溫差大，「洋葱式」就可以根據溫差變化，適當增減衣物。博士建議，可以在最内層穿吸濕排汗功能佳的保暖内衣，例如各大服飾品牌有售的最輕薄款保暖内衣，既高透氣度又具備一定保暖效果；中間穿一層羊毛冷衫或衛衣作為保暖層，阻隔體熱流失，可自由選擇厚度；最後在外層穿擋風防水衣物，就能最方便室内外穿脫、有效保暖。

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記者：張沛