【殺害鄰居】患腦退化症無業男50刀插死鄰居　法官判處醫院令接受治療

▲ 高等法院。（資料圖片）

患腦退化症的58歲無業男，涉於2020年中在竹園南邨住所涉逾50刀插死鄰居，其中2刀刺穿肺部，死者失血過多致死。無業男被控謀殺罪，陪審團裁定其精神狀態不適宜接受審訊，在控方舉證後裁定被告殺害死者，押後至今(2日)判刑。高院法官參閱精神科報告後，基於被告及社會利益，判處醫院令。



58歲被告陳鴻芬，報稱無業，被告被控於2020年6月9日，在黃大仙竹園南邨某單位謀殺葉喜成。

法官判刑時指，被告患腦退化症，陪審團裁定被告不適宜接受審訊，並裁定他殺害死者。

根據早前證供顯示，被告與死者為鄰居關係，相識20至30年，曾一起共事，被告其後因遭死者「說壞話」而失去工作。死者經常向被告借款數百至1,000元，每次借款後均會還款。事發時，事主到被告住所借款，被告突然持刀插死者，即使死者逃出單位，被告仍窮追。

據法醫檢驗，死者身上有不少於50處插傷或刀傷，並有2刀刺穿肺部致出血。死者死因為失血過多及因血液入肺致窒息而死，被告警誡下承認用刀插死者。

精神病科報告顯示，被告患腦退化症，判斷及自我控制力缺失，對他人構成危險，建議被告於小欖精神治療中心接受治療，並建議判處醫院令，有關離院或監管安排須經精神健康覆核審裁處評估。法官表示基於被告及社會之利益，接納報告建議，判處醫院令。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧