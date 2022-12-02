【薪酬調整】財委會通過司法人員加薪2.5%　議員關注人才流失問題

▲ 財委會通過司法人員加薪2.5%。（趙居逸攝）

立法會財務委員會今日（2日）通過「2022至23年度司法人員薪酬調整」，由今年4月起，上調2.5%。有議員認為2.5%不足，擔心造成人才流失。亦有議員持相反意見，認為本地司法人員及法官人工較英美高，質問為何要在現時經濟環境下加薪。

勞工界議員周小松關注，為何薪酬調整較往年滯後5個月，且薪酬趨勢淨值標是8.11%，但最終僅加2.5%，擔心或造成人才流失。行政署長盧世雄回應指，由於政府換屆，暑假亦沒有財務委員會，因此今年稍有滯後，又指加薪會追溯至今年4月1日，故無需擔心。至於加薪幅度，已諮詢過司法機構，相關人員對2.5%不表示反對。

人才流失方面，盧世雄承認現時司法機構人才相當空缺，但在挽留人才和增加人手方面有多項措施，包括增加招聘、增加暫委法官數目、以及延長退休年齡。他強調，薪酬不是吸引人才的唯一指標，需要法律界人士的熱誠。

科技創新界議員邱達根指，現時全球經濟和不少中小企正處於「寒冬」，司法人員要加薪2.5%，質疑有否考慮市民感受。他續指，美國的法官及司法人員工資按港元計算，月薪為5.8萬至18.7萬元不等；英國相關崗位則為7.2萬至21萬元。而香港法官及司法人員的工資則高達9.3萬至38萬元，且英國稅率比香港高得多。政府則回應指，由於兩地生活水平、物價、住屋情況不一，因此與外國比較沒有意義。

選委界議員黎棟國則指出，政府每次調薪都考慮一籃子因素，但沒有交代比重，形容是「黑洞」，建議檢討薪酬調整機制。政府回應指，每次薪酬調整都會帶來爭議，機制由2008年沿用至今，會向薪酬委員會反映意見。

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記者：趙居逸