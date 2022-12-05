港動畫短片再獲DigiCon6 ASIA大賞兩大獎項揚威亞洲　將舉辦作品放映會  

近年，多了廣告、歌曲MV選擇以動畫製作，成為網民熱話。本地動畫創作也不時在國際比賽中獲得佳績，足以說明香港孕育了不少動畫界的人才。早前在日本東京舉辦的第24屆「DigiCon6 ASIA 大賞」（大賞）亞洲總選頒獎典禮中，參賽的傅詠欣憑其在第24屆「DigiCon6 ASIA 大賞 - 香港區比賽」中獲金獎的作品《My Dear Son》再下一城，榮獲亞洲大賞金獎，而以「Stepc 及點五製作」參賽的StepC.張小踏與點五製作的吳啟忠亦憑作品《Everywhere》斬獲亞洲大賞 That's Entertainment一獎，再次帶領港產動畫短片揚威亞洲。

大賞是由日本東京廣播電視控股股份有限公司（TBS控股公司）舉辦的數碼內容創作比賽，來自亞洲多個國家或地區的參加者可以提供最長15分鐘的動畫或實攝短片參賽。今屆大賞共有16個亞洲地區參與，包括柬埔寨、內地、香港、印度、日本、老撾、馬來西亞、斯里蘭卡等，比賽競爭相當激烈。第24屆大賞的亞洲總選頒獎典禮已於11月19日在日本東京舉行。

代表香港參賽的幾位得獎者亦是今屆「DigiCon6 ASIA大賞 - 香港區比賽的得獎者。「DigiCon6 ASIA大賞 - 香港區比賽」（香港區比賽）是由香港數碼娛樂協會與TBS控股公司合辦的，多年來獲香港特別行政區政府「創意香港」（「創意香港」）贊助，業餘及專業人士均可報名參加。香港數碼娛樂協會表示，希望透過這項比賽發掘及支持有潛質的本地數碼創作人才，同時透過國際舞台為本地動畫人才提供更多與其他地區參賽者的交流機會，提升他們的國際視野和創作能力。

香港代表獲金獎及That's Entertainment獎

香港代表之一的傅詠欣憑參賽動畫作品《My Dear Son》繼奪得香港區比賽金獎後，更在亞洲總選中榮獲「亞洲大賞金獎」，證明香港數碼內容的創作水平不論在硬件或軟件的發揮均屬高水平，亦肯定她在動畫製作的努力和技巧。

▲ 傅詠欣憑作品《My Dear Son》榮獲第24屆「DigiCon6 ASIA 大賞」金獎。

StepC. 張小踏身為動畫比賽的常客，今次亦一如既往地保持佳績，更強強聯手，與另一名動畫比賽常客點五製作的吳啟忠（Tommy）以「Stepc 及點五製作」名義帶來作品《Everywhere》，並憑此獲頒第24屆「亞洲大賞That's Entertainment」獎項。評審並不是每年也可以為這個獎項選出得獎作品，所以《Everywhere》可以獲今屆大賞評審的認同和讚賞，也證明了「Stepc 及點五製作」的過人創作和動畫製作技巧。

▲ 「Stepc 及點五製作」憑作品《Everywhere》獲頒第24屆「DigiCon6 ASIA 大賞」That's Entertainment獎。

過去兩年受疫情影響，亞洲總選頒獎典禮改以網上直播形式舉行，今屆終於回歸實體，各參賽國家或地區均派出代表親身出席。除了公布亞洲總選的得獎結果外，頒獎典禮上亦公布了香港區以及其他15個參賽亞洲地區各自的地區賽金獎得主。傅詠欣與其他地區的金獎得獎者，也藉此機會分享他們的得獎作品和感受，再次肯定他們的表現。

港區比賽頒獎典禮 共同欣賞得獎作品

香港的動畫師在過往的大賞中屢獲佳績，包括先後於第21及22屆大賞奪得「亞洲大賞全場大獎（Grand Award）」。今年，率領香港代表團前往日本參與大賞亞洲總選頒獎典禮的香港數碼娛樂協會會長彭子傑表示：「香港的動畫作品水準愈來愈高，不論在硬件的技術層面，或軟件的主題創作與表達方面，均在水平之上，而且香港作品於過去多屆大賞的亞洲總選中都能夠佔一席次，可見香港創作人的創意與其他地區的同業相比也不遑多讓。感謝『創意香港』的贊助，將香港動畫帶到國際舞台，希望香港的動畫業能夠長遠發展，以鞏固香港作為亞洲動畫之都的地位。」

為了讓更多市民欣賞和認識動畫製作業，香港數碼娛樂協會將於2023年上旬舉辦「第24屆DigiCon6 ASIA大賞 - 香港區比賽」頒獎典禮及「亞洲大師論壇」，以及緊接舉行的「第24屆DigiCon6 ASIA大賞得獎作品放映會」，放映今屆香港區比賽各得獎作品及亞洲總選的部份得獎作品，讓本地觀眾欣賞到出色數碼創作作品。屆時，除了有本地及海外專家為所有放映作品作出點評，香港區比賽的所有得獎者更將親臨現場，於放映會後與觀眾分享獲獎心得，讓大家了解動畫製作行業。

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（特約）