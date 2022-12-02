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【失而復得】2歲女遭保姆擄走人間蒸發　父母鍥而不捨尋親半世紀終重聚

育兒經 18:36 2022/12/02

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美國一對父母的2歲女兒被保姆擄走，經歷半世紀尋親終於重聚。

父母絕不會貿然放棄自己的孩子。在51年前，美國一對父母的2歲女兒被保姆擄走，從此杳無音訊，他們數十年來沒有放棄，一直苦尋女兒的下落。經歷了半世紀的尋親之旅，他們最近終於與女兒重聚，再見女兒時已成白髮老人，雙方不禁相擁而泣。

綜合外國傳媒報道，現年53歲的Melissa Highsmith於1971年，僅22個月大時被保姆擄走。她的媽媽Alta Apantencl在當年8月登報紙聘請了一名保姆。保姆承諾會為她照顧女兒，可是她卻帶著女孩消失了。Melissa的家人四處張貼尋人啟示，發布尋親消息，警方亦展開長達數十年的追捕。

最新影片︰

從不放棄苦尋女兒

家人經過多年搜索一無所獲，直至透過DNA配對，在今年11月終於出現曙光。Melissa的爸爸Jeffrie Highsmith透過facebook，跟身在南卡羅來納州的Melanie Walden聯絡，而她就是Melissa，被擄後一直以Melanie的身分成長，卻從不知道自己的身世。她最初收到生父的訊息，告知已經尋找了她長達51年了，她還以為是一個騙局。

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Melissa和父母經進一步的官方和合法DNA測試確認，終於在11月26日首次見面。從影片可見，Melissa與親生父母見面前一臉緊張，父母相隔逾50年再見失而復得女兒，先後相擁而泣。媽媽Alta接受傳媒訪問時，分享與女兒重聚的感受，「簡直難以相信，我以為再也見不到她了」。

至於當年綁架Melissa的保姆，報道並沒有提供資料。據Melissa的說法，當她質問那位撫養她的女人時，對方承認知道她是一個被綁架的孩子，事實上Melissa早已跟養母關係疏離。雖然這宗綁架案的訴訟時效早已過去，但警方在一份聲明中表示，他們將繼續調查這宗案件，以還原真相。

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彌補失去的親子時光

Jeffrie對女兒當年被綁架感到非常憤怒，明言「綁架者奪走了我51年的快樂」。事實上，Melissa的一生中大部分時間，都生活在距離她當年被擄走僅10分鐘路程的地方。Melissa打算改回自己的本名，並計劃與丈夫重辦一次婚禮，只為讓她親生父親可以陪她步入婚姻殿堂。她沉浸在與父母重聚的喜悅之中︰

我們要在餘生互相了解，彌補失去的時間。

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責任編輯︰王明芳

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