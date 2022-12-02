張繼聰開騷女兒上台溫馨合唱　謝安琪+MIRROR四子台下力撐

▲ 女兒張靖上台。

張繼聰昨晚舉行《Welcome to route 37》演唱會，雖然早前不幸確診新冠肺炎，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。下午時份，亞聰子女陪爸爸拜神，希望個唱順利。

到場嘉賓包括：Jer@MIERROR、 Edan、 Stanley、Jeremy、王丹妮、白只、泰迪羅賓、森美、林明禎、方力申 周勵淇 Bob林盛斌 、釗峰、周秀娜、袁澧林、胡子彤、林千渟、唐詩詠、鄧月平、鄭融、Locker、Gareth Tong、Moon等。

▲ MIRROR四子。

開場時全場觀眾尖叫，亞聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰！

其後，張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，當亞聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

▲ 全家福。

完騷後，亞聰表示滿意今晚演出，亦透露明年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」

提到囡囡上台淡定演出，亞聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」

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