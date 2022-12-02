古天樂《明日戰記》Netflix上架　世界各大城市設大型戶外廣告

由古天樂監製及領銜主演科幻動作片《明日戰記》自8月25日上映至今，本港累積票房衝破8100萬，成香港有史以來最賣座電影。而《明日戰記》於今日（12月2日）在串流平台Netflix上線。

有關方面為隆重其事，於世界各大城市地標，包括：紐約時代廣場、倫敦Storm Cromination、東京澀谷全向交叉路口、臺北小巨蛋等設置大型戶外廣告，令到這部在香港票房寫下歷史的電影打入國際。

對此，古天樂表示：「見到《明日戰記》的戶外廣告座落於世界多地的地標感覺很神奇很開心，希望各地觀眾都享受《明日戰記》，並敬請期待我們天下一將為大家帶來意想不到的科幻宇宙！」

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展示《明日戰記》系列NFT

此外，為早前曾推出《明日戰記》系列NFT的OneCool Collective與NFT平台WEAR合作，聯手製以未來科幻為主題的虛擬空間，於12月2日起至24日為影迷特設展覽，展示《明日戰記》系列NFT中出現過的戰甲和裝備。

展覽另一看點為即將推出的《明日戰記》虛擬運動鞋NFT，據悉該運動鞋以《明日戰記》中動力裝甲背後的推進器為靈感。

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中環海濱戶外觀映

《明日戰記》系列Genesis NFT持有者將獲得空投, 而其他參與元宇宙展覽體驗的用戶亦可透過抽獎活動，有機會贏取NFT虛擬運動鞋。

展覽中設有大銀幕放映電影預告和discord邀請連接，供用家加入OneCool Collective這個大家庭，OneCool Collective的「總司令」古天樂亦會不定期上線，跟大家在Discord交流電影及科幻未來的想法。

同時，《明日戰記》將於12月9日假中環海濱THE GROUNDS舉行《The Finale & The Future》電影活動暨戶外觀映體驗，屆時眾主創包括古天樂、導演吳炫輝、主演劉青雲及姜皓文等將出席活動。

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