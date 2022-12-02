【血庫存量極低】地貧患者賢仔需定期輸血治療　病人家屬冀市民伸出援手捐血救人

▲ (新聞處提供)

​香港紅十字會輸血服務中心今日（2日）表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅餘約三至四日存量。疫情反覆，加上天氣轉涼，導致每日血液收集量持續不穩，中心過去兩周的平均每日血液收集量均未能達標，加上公立醫院踏入冬季服務高峰期，公營醫療系統的血液需求增加，令血庫情況更趨嚴峻，呼籲市民盡快捐血，補充血庫，以應付醫院臨床輸血治療所需。

中心指，重型地中海貧血症（地貧）患者賢仔（化名），由於身體未能製造足夠血紅蛋白，自小需要定期往返醫院接受輸血治療。眼見血庫存量不足，賢仔媽媽非常擔憂血液不足會影響到兒子治療。

作為病人家屬，我非常擔心沒有足夠血液供應，會影響到地貧病人沒有足夠血液維持生命。我明白到疫情會影響到市民捐血意欲，但仍希望市民能伸出援手捐血救人

中心每日需要收集約650包血液，才能維持全港醫院每日所需，部分疾病治療和緊急手術更可能需要大量血液，如果血庫存量不足會影響治療，甚至威脅病人的生命。另外，血液供應不足會影響到個別需要定期接受輸血治療病人，以地中海貧血症患者為例，病人必須定期進行輸血及注射除鐵藥治療，如果血庫存量不足情況持續，病人的治療將會受到影響。



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責任編輯：余思嵐