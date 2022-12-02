【窄路微塵】袁澧林張繼聰演活基層悲歌　導演林森：悲涼中有出路

▲ 袁澧林今次演單親媽媽，跟戲中小演員有不少發揮。

由張繼聰、袁澧林主演的《窄路微塵》，在今屆金馬獎獲提名最佳男女主角外，影片並獲得最佳原創電影音樂。新晉導演林森執導的此片，以新冠肺炎疫情衝擊下的基層生活背景，反映活在社會邊緣困境的小市民心聲，同時道出身在逆境，都要努力求存的主題，寫實而令人動容。

早前港片《總是有愛在隔離》和《闔家辣》都以疫情下的香港為背景，但均是以喜劇包裝，早前成第19屆香港亞洲電影節開幕電影的《窄路微塵》，將在12月底上畫，它同樣寫疫下社會面貌，調子卻更為沉重，令觀眾深切感受過去幾年香港的社會氣氛。

正身在英國的導演林森，透過視像訪問解釋創作原因：「其實故事源起想講一個清潔公司的老闆，在面對不同顧客時所面對的人和事，後來拍攝期間遇上疫情出現，我們在製作上也迎來很多考驗，如借用場地和拍攝人數都會受到很多限制，漸漸也把故事以疫情為背景，呈現出香港社會最困難的階段時，互相如何扶持以找到力量。」

▲ 導演林森（中）透過故事拍出疫情下的寫實生活。

聚焦基層社區面貌

電影以獨力經營清潔公司的窄哥（張繼聰飾），在疫情來襲，百業蕭條的時勢下，遇上前來求職，帶著一個小女兒的年輕單親媽媽Candy（袁澧林飾），二人在困境下相濡以沫，掙扎求存，互相成為對方的領航燈。

除了講疫境自強，戲中另一令人印象深刻的地方，是如實呈現不少市道不景的真實情況，如旺區店舖落閘結業的畫面，在銀幕上重看特別悲涼。林森憶述：「這是鏡頭都是在製作時即興性地拍下來，因我和攝影師很想呈現蕭條感，而當時的香港正值疫情最嚴峻時期，街上店舖若非暫時關門，便是結業，所以隨便地拍已能捕捉這種感覺。」

戲中角色大多在生活在九龍的基層社區，都是導演的用心經營。「因我和編劇都曾經在深水埗社區居住，感受過很多基層人士的生活，疫情對不同階層的市民都有影響，如果連一般穩健的家庭都受考驗，生活在社會邊緣的人就可能更困難，所以很想拍出來。」

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時代壞自己不要壞

戲中張繼聰的清潔公司位於土瓜灣木廠街一帶，對導演也很有發揮空間。「因那裡很多舊樓，街道很窄，處身當中，有種在井底望上天空的感覺，跟角色的遭遇很相似。」另外，電影亦有不少場面在石硤尾邨取景，同樣是以此呈現舊香港的感覺，透視出基層生活面貌。

《窄路微塵》展示了人如何面對困境的心態，特別是張繼聰演的角色，代表了某類中年男性的生活哀歌。林森解說：「在事業上可能再無發展，同時有照顧家庭的擔子，就算如何付出時間去工作，可能連跟家人好好相處的時間都沒有，拍出來希望有較強的實感，因為很多人在疫情期間，都要面臨失業或者要轉行，故事中雖然有點悲涼，亦想講出在艱難中不一定要死守，或者退後一步，可能也會找到別的出路。」

戲名的「微塵」，正是形容社會中不被人看見的一群人士，就算在大環境中被忽略，至少自己也不要被打擊而沉淪，找到互相持持的力量，集結在一起微塵，還是一樣可以對抗命運的力量。

最新影片：陳山聰訪問

記者：陳家昌