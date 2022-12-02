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【假扮打針】涉假扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士被判囚半年3人囚2至3個月

社會 16:41 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

被告何嘉雯。（資料圖片）

34歲社區疫苗接種中心兼職護士，涉嫌在「疫苗通行證」推行前為6名市民扮打針，令6人獲得新冠疫苗接種紀錄。涉案7人被廉署起訴串謀欺詐罪。患有高血壓和皮膚病的一對姊妹否認控罪，經審訊後今（2日）於觀塘裁判法院被裁定罪成，連同早前認罪的涉案護士及家庭主婦一同判刑，護士被判囚6個月，姊妹及家庭主婦則被判囚2至3個月。

7名被告依次為何嘉雯（34 歲，註冊護士）、廖凱殷（42 歲，主婦）、蕭杏儀（70 歲，主婦）、廖國雄（67 歲，建築工）、MARCELO Mary Ann Villeza（39 歲，家庭傭工）、鄭雅怡（30 歲，補習老師）及鄭斯蔚（25 歲，教師）。

首5名被告同被控於2022年1月某日至2月20日，不誠實地及虛假表示已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出疫苗接種記錄。何嘉雯與鄭氏姊妹另被控於2022年2月5日至2月20日，不誠實地及虛假表示已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出疫苗接種記錄。蕭杏儀、廖國雄及 MARCELO Mary Ann Villeza早前認罪，被判簽保守行為1年。

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記者：陳曉欣

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