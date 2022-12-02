【假扮打針】涉替6人假扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士囚半年3人串謀囚2至3個月

▲ 被告何嘉雯。（資料圖片）

34歲社區疫苗接種中心兼職護士，涉嫌在「疫苗通行證」推行前為6名市民扮打針，令6人獲得新冠疫苗接種紀錄。涉案7人被廉署起訴串謀欺詐罪。患有高血壓和皮膚病的一對姊妹否認控罪，經審訊後今（2日）於觀塘裁判法院被裁定罪成，連同早前認罪的涉案護士及家庭主婦一同判刑，護士被判囚6個月，姊妹及家庭主婦則被判囚2至3個月。

7名被告依次為何嘉雯（34 歲，註冊護士）、廖凱殷（42 歲，主婦）、蕭杏儀（70 歲，主婦）、廖國雄（67 歲，建築工）、MARCELO Mary Ann Villeza（39 歲，家庭傭工）、鄭雅怡（30 歲，補習老師）及鄭斯蔚（25 歲，教師）。

首5名被告同被控於2022年1月某日至2月20日，不誠實地及虛假表示已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出疫苗接種記錄。何嘉雯與鄭氏姊妹另被控於2022年2月5日至2月20日，不誠實地及虛假表示已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出疫苗接種記錄。蕭杏儀、廖國雄及 MARCELO Mary Ann Villeza早前認罪，被判簽保守行為1年。

鄭氏姊妹今被裁定罪成，裁判官指兩人在錄影會面中的解釋屬入罪式招認。其中鄭雅怡表示接種時沒有感覺，亦看不見接種過程，看見針筒內仍有液體。鄭斯蔚亦指感覺不不到有針刺的感覺。

至於辯方爭議沒有直接證供顯示兩人與何有協議犯案，裁判官指3人在興趣班結識，鄭雅怡曾向何表示擔憂接種疫苗的副作用，後來兩人在特定日子和地點到何工作的接種中心打針，推論兩人當日到場絕非巧合，加上兩人案發時感覺沒有打針卻獲發針卡，卻沒有當場詢問何或其他醫護，做法不合情理，遂判兩人罪成。

裁判官屈麗雯判刑時指，何身為護士有專業技能，應協助對接種疫苗有疑惑的市民分析他們的狀況，惟何卻串謀他人欺騙政府，令人失望，其欺詐政府的行為亦涉及違反誠信。

裁判官指，何有主導角色，沒有為別人打針而發出疫苗接種紀錄，且涉及人數不少，是有預謀策劃犯案。裁判官考慮到何認罪有悔意，以9個月作量刑起點，認罪減刑至半年。

至於認罪的廖凱殷及否認控罪的鄭氏姊妹，裁判官指是否接種疫苗屬個人選擇，被告如有憂慮應諮詢專業意見，諮詢後應毋須有不必要疑慮，但因為不想打針而欺騙政府做法非常錯誤。

裁判官指雖然3人沒有傳播病毒，惟各人不負責任的行為不但影響自己，亦破壞市民對醫護和防疫系統的信心。法庭必須指出為了取得疫苗通行證而欺騙政府的行為不容許，判處廖入獄2個月，鄭氏姊妹入獄3個月。

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記者：陳曉欣