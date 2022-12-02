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【育兒心得】3歲男童發展遲緩須治療訓練 爸媽卻報不同興趣班「頂替」

育兒經 17:33 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

男童父母為其報不同興趣班。

要有效幫助孩子， 先從正確態度開始。我有一位朋友的朋友的小朋友，懷疑有一點點的SEN問題，朋友又知道我其中一個工作業務是關於小朋友訓練，所以希望我給予一點意見。

朋友的朋友給我看了他兒子的一份整體發展評估報告。小朋友三歲，有整體發展遲緩，言語大小肌肉均需要後續跟進。

(那位朋友的朋友我們稱他為 A先生) 

A：Tim Sir 希望你幫幫手睇一睇有冇乜嘢意見可以幫我個仔進步得快啲。

我： 冇問題，不過而家小朋友有冇做訓練？

A: 有呀，但係做咗大半年都冇乜進展。

我： 咁奇怪？ 大小肌肉言語都做緊訓練？ 

A: 係呀，所以先令人氣餒。

我： 而家你做緊啲咩訓練？

A: 唱歌丶 跆拳道丶鋼琴。

我： 我意思係正式訓練唔係課外活動， 請問而家做緊乜嘢訓練？

A: 咪就係唱歌跆拳道同埋彈琴囉。

我：....... 呢啲唔係正式訓練..... 

A:  因為唱歌可以鍛鍊口肌協調，跆拳都可以練習大肌肉及平衡力，彈琴可以練習細肌肉，咁橫掂都係訓練點解唔玩開心啲嘅嘢？

最新影片推介：

老實講當時我聽到這些說話我實在有點想暈低。我用大約半小時時間與A先生講解這些課外活動語正式訓練的分別。

的而且確某些活動可以有助提升孩子各方面的協調能力，但絕對不能取代正規治療，就正如一碗足料的老火湯，都不能取代一碗中醫處方的開方藥。

湯水就是湯水，中藥就是中藥。課外活動就是課外活動，治療訓練就是治療訓練。

希望各位家長不要畏疾忌醫盡早處理好，到時你喜歡上多少興趣班都冇所謂，要怕的就應該怕耽誤黃金期。

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撰文 : Tim Sir 香港童協發展總監

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