【中國航天】太空館明起展出「月球︱火星虛擬實境」　參觀人士必須年滿13歲

▲ (新聞處提供)

香港太空館明日（12月3日）起展出全新互動展品「月球︱火星虛擬實境」，為期一年。裝置利用由國家航天局及香港理工大學（理大）張心瑜空間科學教授吳波教授團隊提供的數據，構建出月球及火星虛擬實境，讓參觀者親身體驗「探月落火」之旅，遊走於「嫦娥四號」和「天問一號」的着陸區。展品同時介紹「嫦娥」和「天問」探測工程，以及理大為這兩項任務提供的技術支援，讓參觀者了解團隊的科研貢獻及成果。

展品將於九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館宇宙展覽廳分時段開放，由於參觀人士需要配戴由太空館提供的裝置，因此必須年滿13歲，並以先到先得形式在場輪候參與，詳情請瀏覽網頁。

虛擬實境由康樂及文化事務署與理大聯合主辦，香港太空館及理大深空探測研究中心行星遙感實驗室合作籌劃，並獲國家航天局和國家航天局新聞宣傳辦公室支持。

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責任編輯：余思嵐