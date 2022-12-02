【仔仔一堂】Andrew+Louis+Juzco成人氣仔仔　馬詩慧分享囡囡王曼喜出櫃經過

▲ 《仔仔一堂》

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2節目《仔仔一堂》（Boyscation），以「絕不歧視愛情」為中心思想的《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝。

《仔仔一堂》自播出後引發網上討論，十位仔仔各有支持者。

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Andrew成人氣王

在J2官方YouTube上載的十條個人宣傳片（截止12月2日十時計算），點擊頭三位排名暫時依次為Andrew、Louis及Juzco，網民留言：「最喜歡Louis和Kevin，一個是老實憨厚的游泳教練，一個是可愛帥氣的金融型男」、「Andrew及Louis好靚仔」、「Juzco對呢個Show都幾重要，可以搞吓氣氛」。

節目本身亦收穫不少好評：「真係幾好睇，參加者好真都幾好笑」、「用心製作，感覺自然」、「半個小時太短了」。

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▲ Andrew是香港大學研究院講師。（影片截圖）

十位仔仔私下健談

連日來Vinci與十位仔仔可謂馬不停蹄，除了要應付連串宣傳活動，每天晚上11時更緊貼節目直播開Live與粉絲互動，十位仔仔私底下原來亦相當可愛健談，「人氣王」Louis是「IG Filter王」，對每款Filter均玩得不亦樂乎，十足大細路。

Juzco則原來是「大胃王」，在短短半小時的直播，有粉絲發現他吃完夾餅再吃雞蛋仔，食力驚人。鬼主意多多的他，直播期間不是捧著食物就是捧著家中超萌愛貓，甚懂搶鏡之道，難怪會成為擁有逾十萬粉絲的人氣KOL。

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廚神組勝出

昨晚（12月1日）播出的第4集《仔仔一堂》，烹飪比賽結果出爐，並由主持Vinci及嘉賓馬詩慧 （Janet）試食及評分。

Andrew帶領的廚餘組及Louis帶領的廚神組先後以名為「True Colours」及「龍鳳呈祥大團員」的Come Out餐招呼兩位評判。

為了力抗有「型男主廚」Kenny加持的廚神組，廚餘組不但偷雞請外援，又整色整水派出「花美男」Carson以不同顏色的鮮花伴碟博高分，可惜遭Janet快人快語潑冷水：「啲花唔係好夾，賣相麻麻哋！」

相反Janet對廚神組則給予正評：「佢每樣嘢都好有水準，真係好似人哋餐廳嗰啲咁！」最終廚神組一如所料勝出。是集MVP除了Kenny，還有調酒師Nelbon，他精心炮製的無酒精雞尾酒亦令Janet讚不絕口。

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王曼喜坦承出櫃

Janet除了擔任評判，在今晚（2日）一集更會以過來人身份，分享囡囡王曼喜坦承出櫃經過，及剖析自己如何從掙扎中得到啟示。Janet還會開懷暢談自己與老公王敏德對於「開放」二字見解如何大不同。

Janet在昨晚播出一集中，亦讚《仔仔一堂》這個節目別具意義：「因為畀更加多人知道基嘅人心路歷程同經歷，又或者佢哋同屋企人相處嘅難處。節目出咗街之後，希望更加多人接納同埋包容呢班朋友仔。」

Janet在今晚一集真摯又感人的分享，將會觸動現場不少仔仔，Andrew、Juzco及Ray等亦會輪流分享自身經歷，大談家人與朋友支持對他們的重要性。

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