甘比親⼿鈎織愛⼼貓咪頸圈義賣　⽀持愛護動物收益捐香港群貓會

▲ 「甘比」陳凱韻

由明日（12月3日）起至2023年1月2日，皇室堡於中庭設置6大Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。

同場，並舉行限定「貓貓紙箱市集」，特設慈善義賣攤檔售賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事「甘比」陳凱韻首次親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品。所有收益將撥捐愛護貓隻團體香港群貓會,資助團體內流浪貓的日常開支及醫療費用。

甘比呼籲愛心滿載的貓奴多多支持，將愛心暖意傳到所有市⺠及毛孩當中：「社會上有不同的群體需要協助及支援,動物權益亦很值得大眾關注。我很高興今次能代表劉鑾雄慈善基金，親手鈎織貓咪頸圈作慈善義賣，並將款項捐給香港群貓會，趁聖誕這個普天同慶的日子，向貓隻送上盛載愛心的美味『罐罐』 。」

除6大貓咪主題的打卡位及限定市集外，場內更有貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」。同時，如果是主子的攝影發燒友，可參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品,享受聖誕圍「奴」之樂。

【皇室堡聖誕圍「奴」Meow!】開放詳情：

日期：2022年12月3日至2023年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：皇室堡地下中庭

「貓貓紙箱市集」詳情：

日期：2022年12月3日至2023年1月2日

時 間：中午12時至晚上9時#

地 點：皇室堡地下中庭

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R