  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甘比親⼿鈎織愛⼼貓咪頸圈義賣　⽀持愛護動物收益捐香港群貓會

娛樂 17:11 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

「甘比」陳凱韻

由明日（12月3日）起至2023年1月2日，皇室堡於中庭設置6大Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。

同場，並舉行限定「貓貓紙箱市集」，特設慈善義賣攤檔售賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事「甘比」陳凱韻首次親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品。所有收益將撥捐愛護貓隻團體香港群貓會,資助團體內流浪貓的日常開支及醫療費用。

甘比呼籲愛心滿載的貓奴多多支持，將愛心暖意傳到所有市⺠及毛孩當中：「社會上有不同的群體需要協助及支援,動物權益亦很值得大眾關注。我很高興今次能代表劉鑾雄慈善基金，親手鈎織貓咪頸圈作慈善義賣，並將款項捐給香港群貓會，趁聖誕這個普天同慶的日子，向貓隻送上盛載愛心的美味『罐罐』 。」

除6大貓咪主題的打卡位及限定市集外，場內更有貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」。同時，如果是主子的攝影發燒友，可參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品,享受聖誕圍「奴」之樂。

【皇室堡聖誕圍「奴」Meow!】開放詳情：

日期：2022年12月3日至2023年1月2日
時間：中午12時至晚上9時
地點：皇室堡地下中庭

「貓貓紙箱市集」詳情：

日期：2022年12月3日至2023年1月2日
時 間：中午12時至晚上9時#
地 點：皇室堡地下中庭

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【RubberBand詞人】呂甜6號養貓體會湊B心情　Tim Lui曾為一事找傳心師求助
18:30 2022/11/29
【RubberBand詞人】呂甜6號養貓體會湊B心情　Tim Lui曾為一事找傳心師求助
【金宵大廈2】黑貓靚寶長大片約不斷　家中6貓兩犬跟「妹妹」相處融洽　
12:30 2022/04/26
【金宵大廈2】黑貓靚寶長大片約不斷　家中6貓兩犬跟「妹妹」相處融洽　
【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工
12:41 2022/09/21
【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工

你可能感興趣

【RubberBand詞人】呂甜6號養貓體會湊B心情　Tim Lui曾為一事找傳心師求助
18:30 2022/11/29
【RubberBand詞人】呂甜6號養貓體會湊B心情　Tim Lui曾為一事找傳心師求助
【金宵大廈2】黑貓靚寶長大片約不斷　家中6貓兩犬跟「妹妹」相處融洽　
12:30 2022/04/26
【金宵大廈2】黑貓靚寶長大片約不斷　家中6貓兩犬跟「妹妹」相處融洽　
【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工
12:41 2022/09/21
【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工
陳凱韻 劉鑾雄 寵物照顧 正能量

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
今日 10:49
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我
13:09 2022/12/01
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我