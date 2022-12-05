【努力追夢】打滾20年屢陷搵食與理想拉鋸戰　漫畫助理毅然辭職主攻創作奪獎

▲ 面對這本首作得到的成績，華記笑言自己沒有想太多，對於未來的創作或發展，他只是堅定一件事：「繼續畫下去。」

若對人說自己是位漫畫家，香港人第一個問題極可能是「能維生嗎？」，而不是關於作品。在本地漫畫業界打滾了近20年的張漢華，一直在搵食與理想之間拉鋸。5年前，他把心一橫踏出舒適圈，專心投入創作。今年面世的首部個人作品不只獲獎，更火速加印再版。由萬年漫畫助理搖身一變得獎漫畫新星，有血有淚。這個城市的熱血追夢故事，每天都在發生。

夢想的開始大都源自小時候的喜好，張漢華（華記）也不例外，愛看漫畫，繼而渴望自己能夠成為漫畫家。「我一踏入社會就是做漫畫助理，當時的想法是邊做邊學，希望累積經驗、能力，然後成為一個漫畫家。但結果做了差不多20年，仍然在做助理，沒有變成漫畫家。」華記說起自己那20年的漫長日子，只有短短兩句，輕描淡寫的語氣，隱隱有種戲謔，似是漫畫家專屬的幽默感。

華記入行時遇上港漫的黃金時期，行業蓬勃，但也正因為此，出版周期密，他在出版社的工作極為忙碌。「漫畫助理的職責是完成主筆分派的事，像是修改錯綫、將黑位填黑，同時練習自己的綫條、基本功等，我最初就負責畫背景。」然而他心裏最想做的是人物創作，但出版社的運作模式則是一旦安排了員工在某崗位後，就極少會有變化。後來終得到機會，可以負責人物美術：「剛好公司需要人，於是開始跟隨另一個前輩。」崗位是人物美術，做的是行內俗稱的「勾頭」，即專門畫人物的頭。雖然由背景進步至人物，卻始終只是大齒輪中的小螺絲，距離創作這一目標，仍然遙遠。

▲ 夢想的開始大都源自小時候的喜好，張漢華（華記）也不例外，愛看漫畫，繼而渴望自己能夠成為漫畫家。

現實理想持續拉鋸

本以為入了行就是美好日子的開始，可以邊跟隨前輩學習、邊構思自己的作品。事實卻是每天上班忙得頭昏腦脹，回家必定累得直接攤睡在床，一個星期6天，天天如是。在公司難以創作，公餘一樣難。「一直返工的話根本不可能創作，但不返工又無收入，很難支持創作的生活。」這種兩難處境，其實又怎會是華記一個人要面對的難題。在香港，即使是最具知名度的漫畫家如利志達、門小雷，也不能單純只靠畫漫畫維生，同時接洽商業合作、廣告等，才能支撑自己的創作。

▲ 華記 5 年前辭去全職工作，改為兼職，以專心創作。（受訪者提供）

時間令人麻木，卻也令人驚覺，20年的助理生涯，華記親身見證港漫從盛世至衰微，也令他下定決心跳出舒適圈。「當時見到行業愈來愈窄，會想：『既然好似無路，咁我自己開一條路出嚟喇！』就從全職轉為part-time，專心創作。一開始是和其他漫畫家朋友一齊出。去年得到『港漫動力』資助，出版第一本個人漫畫，計劃除了出錢，更加安排導師，例如行業中資深的前輩、電影編劇來指導我們的創作。」

獲《飯戲攻心》陳詠燊指導

當時導師之一的，正是近日大收旺場，不斷打破香港電影票房紀錄的《飯戲攻心》編劇兼導演陳詠燊。「他真的很有心，是當時導師中唯一一位將大家的稿都看完的人，然後會很有耐心地和你討論，怎樣的情節安排更吸引、更合理，這本作品也聽取了不少他的意見。」華記笑指當時第一次參加導師會，自己可謂被徹底擊敗，進去時還好，出來時羞愧得頭也抬不起。

許多作家、導演，都愛將自身經歷投射在處女作上，因為最熟悉、最深感受，華記的首個故事主角，也是漫畫家。「《這次真的拼命了》是我的第一本個人漫畫，可以說是我自己的寫照。故事中兩個主角，一個是年紀大一點，和我一樣在漫畫行業度過了很多年既重複又繁忙的助理生活，同樣完成不了成為漫畫家的理想；另一個則是剛入行兩年的漫畫助理，充滿幹勁。年紀大一點的角色固然更貼近我，無論想法抑或心境，內心的掙扎也是。」

▲ 作品獲不少媒體邀約訪問，圖為網台「試當真」藝人許賢介紹作品。（受訪者提供）

逛書店看作品擺位

華記小時候既看薄裝港漫如《中華英雄》、《龍虎門》，也愛看日本漫畫像《北斗之拳》、《男兒當入樽》等。這些漫畫中的熱血故事令人憧憬，尤其日本漫畫相當多以這為主題的經典之作，港漫的熱血主題不算多，反而走打鬥、鬼怪、愛情、奇幻路綫的更多。華記的《這次真的拼命了》當中描寫的漫畫家故事，熱血之餘，更畫出了香港的現實一面，不只直接申訴身為漫畫家的困境，也側面反映了漫畫行業的轉變。港式熱血，少了點煽情，卻更添餘韻，是以一出版，即引起許多討論、共鳴，更奪得《港漫動力-香港漫畫支援計劃》最佳故事獎。

作品獲獎，對創作者而言固然高興，但在市場上的表現，也左右了往後的發展。華記老實說自己不時到書店「巡場」，看見作品放在當眼處即心存感激，而當發現有書店將書收進櫃內，只以書脊示人，便會恨不得想偷偷把書抽出來。「不過我最後都唔敢咁樣做。」

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港漫近年愈來愈多人關注，坊間亦更多相關活動，如華記上月獲邀在誠品書店開「作者分享會」，即席為讀者簽畫、分享心路歷程；現在亦與另外兩位漫畫家開辦「一五一十」展覽，展示創作原稿。而作品面世以來更接受了多家媒體訪問，聲勢強勁。面對這本首作得到的成績，華記笑言自己沒有想太多，對於未來的創作或發展，他只是堅定一件事：「繼續畫下去。」

記者：王嵐