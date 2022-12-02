  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 17:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今增9,996宗確診　另多11名染疫者離世

社會 17:14 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

今增9,996宗確診，另多11名染疫者離世（曾耀輝攝）

本港今日（29日）新增9,996宗確診，其中輸入佔637宗。另增11名染疫者離世。

學校個案方面，今共696間學校呈報1,192宗確診，涉988名學生和204名教職員；有11間學校共11班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，11間安老院舍，共17名院友確診，20名院友需要檢疫；4間殘疾人士院舍，共4名院友確診，11名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約72.4%，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及117宗BQ.1.1亞系個案。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
16:44 2022/11/26
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
17:01 2022/11/28
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌
17:00 2022/11/29
【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌
【最新疫情】今增8810宗確診　另多16名確診病人離世
16:30 2022/11/30
【最新疫情】今增8810宗確診　另多16名確診病人離世
【最新疫情】今增10,137宗確診　李夏茵：未有計劃收緊防疫措施【不斷更新】
16:26 2022/12/01
【最新疫情】今增10,137宗確診　李夏茵：未有計劃收緊防疫措施【不斷更新】

你可能感興趣

【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
16:44 2022/11/26
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
17:01 2022/11/28
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
傳染病 殘疾 學校 院舍 中學 公立醫院 幼稚園 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
今日 10:49
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我
13:09 2022/12/01
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我