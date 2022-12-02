【最新疫情】今增9,996宗確診　另多11名染疫者離世

▲ 今增9,996宗確診，另多11名染疫者離世（曾耀輝攝）

本港今日（29日）新增9,996宗確診，其中輸入佔637宗。另增11名染疫者離世。

學校個案方面，今共696間學校呈報1,192宗確診，涉988名學生和204名教職員；有11間學校共11班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，11間安老院舍，共17名院友確診，20名院友需要檢疫；4間殘疾人士院舍，共4名院友確診，11名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約72.4%，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及117宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文