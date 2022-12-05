【創業追夢】中三輟學做美容學徒 25歲女生坐擁兩店：創業要夠膽識

▲ 中三輟學做美容學徒的梁凱雯，憑著膽識及努力創業，現已開設一間逾千呎的美容店及手撕雞外賣店。

現年25歲的梁凱雯（Jane）是Beauty Journey美容店創辦人，中三輟學做美容學徒，19歲在天水圍開設美容店，及後打響名堂，由一家天水圍小店搖身一變成尖沙咀過千呎豪華高級美容店。

她更無懼疫情陰霾下，今年跟男友合資開設外賣店，雙向發展兩門與別不同的生意，對創業心得，她這樣說：「最重要夠膽識及有冒險精神，膽小者並不合適。」

年紀輕輕的Jane，談吐舉止都比其他同齡的成熟，或許跟她的家庭背景有關。「父母在我6歲時離婚，哥哥和我跟爸爸同住，但他因工作經常早出晚歸，自小便要照顧自己，訓練成獨立的性格。」

在成長過程中，Jane自言不愛返學，更被同學改了個花名——消防員。

▲ 雖然美容院生意不斷擴充，但梁凱雯（Jane）卻拒絕開分店，因美容師屬服務行業，事事須親力親為，怕分身會影響服務質素。（湯致遠攝）

她解釋：「消防員工作性質是返一天工放兩天假，我跟他們一樣經常『返一放二』，不停向學校請假，無心向學。」讀到中三，自知並非讀書材料，便向媽媽商量，早些輟學可出來社會工作，梁母聽後並不反對。

為了讓她有一門手藝傍身，安排Jane到她美容店幫手並做學徒，月薪7,000元，而她自以為母親的愛女，自然貫徹其懶散個性。

「我當初願意到美容店工作，純粹覺得自己是太子女，工作可以側側膊，還可經常請假。」然而梁母公私分明，見女兒的行為不禁怒火中燒，並經常痛斥她，Jane擔心日後二人關係勢成水火，母女感情決裂，便決定辭職到其他美容院打工。

▲ 她(左)曾到台灣跟美容老師（右）學針清，完成課程後跟爸爸一起遊台灣。（被訪者提供圖片）

「消防員」尋回自我價值

太子女終流放到大池，踏進無熟人關係的職場，Jane反而有了全新體驗。「我明白工作上沒有人會遷就你，一定要有表現才可以留低。所以我天天準時返工，並沒有請假。」梁母應安慰原來職場才是幫人教子女的地方。

Jane的身份是學徒，工作不過執頭執尾，或替客人抹面及起膜等，但有了心機用了心去做，所有事都會事半功倍。「個客見了我幾次，她突然同我講：『Jane，其實你都做得幾好喎。』當時我開心到不得了，因竟然有人會讚我。」

能力得到認同，令她相當感動，而她也發覺自己其實一直以來礙於身形所形成的自卑有關。「自小已是一個肥妹仔，高峰時更重達200磅，所以一直以來，我欠缺自信心，第一次給人讚賞才發現自己原來是有價值的。」

自此Jane發憤工作，後來更晉升為美容師，並累積了一批自己的熟客。

▲ Jane（右二）最高峰達200磅，近幾年做了縮胃手術，身形清減不少。（被訪者提供圖片）

青春是nothing to lose

在美容院工作約兩年，Jane的職場生涯出現轉捩點，那就是某位熟客想跟她合股開美容店，當時她拒絕了，只因她自己也有創業的想法。「手上有一些穩定的熟客，為甚麼不試試自己創業呢？而當時我只有19歲，青春是很大的本錢，沒有任何包袱，就算失敗亦nothing to lose，我可以打工重頭來過。」

屬行動派的她坐言起行，便在天水圍商場物色開舖地方，她看中一個面積只有100呎的舖位，只容得下兩張美容床。

雖有固有熟客支持，但因缺乏宣傳，街客欠奉，她表示曾推出試做價98元的美容療程，但反應並不理想。

為了幫補生計，便到其他美容店做兼職，但捱足一年後仍然入不敷支，當時的她茫無頭緒並感到氣餒，想過放棄去報讀毅進課程，很快這念頭被自己理智打敗，她不捨葬送自己一手一腳建立的美容店，痛定思痛下重新定位，主攻「針清」服務（用黑頭針將毛孔污垢清理），更為提升技術，飛到台灣修讀相關課程。

以針清打響名堂

學成回港，她主力做「爛面針清」，並把成功個案的相片放到社交平台上，引來網民極大回響，不少客人慕名而來。以前主力做街坊生意，後來發覺很多跨區客人（柴灣都有），長途跋涉來捧場，然而突然客量大增，Jane只得一雙手，每天只可做4個客（每次大概兩小時），就算一星期無休，排期也要排一個月時間。

誠然天水圍的小店就更不能應付，於是Jane決定搬舖尖沙咀，本來比舊店已大數倍，但她發覺地方仍不夠用，於是再搬到同區的過千呎舖位，更招聘多10位員工。

Jane工作忙碌，但自言忙得很開心，這一種滿足感，好比把過往的自卑感一次過連本帶利償還，而她只謙虛的說：「當你做自己喜歡做的事，過程中會有很大的滿足感，自然不覺得辛苦，更會愈做愈起勁。而且，當見到客人情況有明顯改善，我也替她們開心。」

這些年來，她遇見不少客人，其中最難忘的是一位患有暴食症的客人，她經常食公仔麵及蛋糕，身形相當肥胖，無節制的飲食令皮膚長滿暗瘡，經過4至5次的針清後，皮膚有明顯改善，她開始變得有自信，整個人脫胎換骨，而Jane彷彿看到過去的自己。

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開手撕雞店分散投資

即使第五波疫情要停開美容店好一段時間，但恢復過後，美容店仍然客似雲來，新客排期要起碼排3個月以上，認真誇張，自然Jane知道又要物色更大的舖位。

由一間新界商場小店發展成尖沙咀商廈的美容店，究竟甚麼是成功之道呢？「其實我經常聽到不少人說我行運，所以事業順利，但我好肯定話你知，成功不能靠運氣，一定要有實力。而且做每件事，一定要盡責及上心。同時，創業一定要有膽識，有冒險精神，細膽者並不適合。」

她更認為做老闆，一定要善待員工。「我自己做過前綫工作，深明美容師工作的辛酸，好似長期低頭工作，頸椎會出現勞損；假日要返工，不能陪親朋好友，故此我會給員工較高的薪酬，她們得到合理的待遇，自然會更用心工作。」

▲ ane（前排中）跟員工感情很好，經常打成一片。（湯致遠攝）

Jane最近再涉獵另一門生意，卻跟美容店風馬牛不相及，竟然是一家手撕雞外賣店。「美容店是我的正職，因疫情關係令我懂得分散投資，想發展其他副業。起初想過開珍珠奶茶店，並以加盟店形式經營，但後來發現加盟費昂貴，利潤又不高，只好打退堂鼓。後來我覺得民生行業，如食店應該有得做，於是便跟男友商量，不如合作開設手撕雞外賣店，我從未試過做飲食業，未知成功與否，但我很想挑戰一下自己。」

正如前文Jane所言，創業要有膽量才能勇往直前，便可殺出一條血路。

記者：招美寶