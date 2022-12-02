【貨不對版】女生網購棉花棒點算發現少了88支 最終獲淘寶店主賠償2元

▲ 女生於網上購買了一盒棉花棒，用了一個超神的方法點算每支棉花棒。

網購後貨物到手，要點算不容易。內地一名女生於網上購買了一盒棉花棒，到貨後用了一個超神的方法點算每支棉花棒，最後得出的結果更令網店店主賠償道歉。女事主的毅力受到一眾網友的表揚，留言大嘆佩服。

綜合內地媒體報道，事件的女生姓董，住在浙江台州。事緣她近日需要用到棉花棒，於是在網上找一間售價比較便宜的店，便下單買了一盒標示有500支的棉花棒。貨物到了董女手上後，她想起最近在網上經常看到有關「網購垃圾袋後發現數量不足」的相關影片，於是靈機一觸，生起數棉花棒的念頭。

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董女用了一個非常聰明、同時也可以不影響棉花棒衛生情況的方法。她幫棉花棒拍了一張照片並放到電腦中，在圖上用電腦畫筆標示棉花棒的數目，每100支為一種顏色以作分辨。經過時間的努力，董女最終發現總數只有412支，比標示的少了88支。於是，她把圖像發給網店店主申訴。

店主查看後，決定退款2元人民幣(2.22港幣)給董女作為心意的補償，並連番加上「對不起」的道歉字眼以表誠意。董女見到店家正面又迅速的回應，接受了這個退款。董女最後也留下寄語，「希望個別一些商家，實打實(不虛假)的把物品做好。」

影片引到超過1000萬人次的觀看，接近12萬人的讚好。普遍網友也非常讚揚董女不屈不撓的行為，認同不可放過存心作假的商家。而且也有很多網友留言分享類似的不老實購物經歷，始才發現原來這樣精細的點算貨品方法並不稀奇，「數量這麼多，一般人都不會數的，商家太不講誠信了」﹑「500少88根，這數量離譜了。雖然沒多少錢，但是商家缺斤少兩，希望買賣雙方各自守好本分」﹑「之前買檸檬片。也是突然想到數一下，結果發現一盒少了幾片(買了兩盒)，然後聯繫了商家，給我補了幾塊錢」﹑「600個垃圾袋只有240個」。

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責任編輯︰陳珈希