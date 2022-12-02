  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 17:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保育工作】港鐵永久保留六卡「烏蠅頭」車廂　其餘改裝成學校長椅及戶外流動教室等

社會 17:24 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

港鐵永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，其他車廂改裝成學校長椅及戶外流動教室等。（資料圖片）

俗稱「烏蠅頭」的12卡中期翻新列車車隊，隨著東鐵綫過海段通車而宣告退役。港鐵在Youtube影片透露，會永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，盡量保持車廂原貌，其他部分有改裝成戶外流動教室、學校長椅及長者復健工具等等。

港鐵總經理（鐵道車輛維修）李劍雄表示，港鐵以保育、傳承珍貴鐵路回憶及回饋社會為出發點，與社區夥伴合作推動「退役列車保‧傳計劃」，透過原卡保育、循環再用和升級改造車廂及部件等，退役列車得以活出「第二生命」，以不同形式繼續服務社會。

港鐵同大家一樣都好重視陪伴我們多年的「烏蠅頭」列車

港鐵透露會永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，盡量保持車廂原貌，其餘車卡港鐵會使用減廢、重用及循環再造為原則處理，會改裝成戶外流動教室、學校長椅及長者復健工具等等。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
10:37 2022/11/27
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
16:58 2022/11/22
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
【零排放交通】城巴首推電能巴士線行走啟德發展區　周四啟航$6.4坐全程
16:06 2022/11/28
【零排放交通】城巴首推電能巴士線行走啟德發展區　周四啟航$6.4坐全程

你可能感興趣

【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
10:37 2022/11/27
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
16:58 2022/11/22
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
【零排放交通】城巴首推電能巴士線行走啟德發展區　周四啟航$6.4坐全程
16:06 2022/11/28
【零排放交通】城巴首推電能巴士線行走啟德發展區　周四啟航$6.4坐全程
港鐵 服務 鐵路 港鐵 正能量

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
今日 10:49
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我
13:09 2022/12/01
【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我