【保育工作】港鐵永久保留六卡「烏蠅頭」車廂　其餘改裝成學校長椅及戶外流動教室等

▲ 港鐵永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，其他車廂改裝成學校長椅及戶外流動教室等。（資料圖片）

俗稱「烏蠅頭」的12卡中期翻新列車車隊，隨著東鐵綫過海段通車而宣告退役。港鐵在Youtube影片透露，會永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，盡量保持車廂原貌，其他部分有改裝成戶外流動教室、學校長椅及長者復健工具等等。

港鐵總經理（鐵道車輛維修）李劍雄表示，港鐵以保育、傳承珍貴鐵路回憶及回饋社會為出發點，與社區夥伴合作推動「退役列車保‧傳計劃」，透過原卡保育、循環再用和升級改造車廂及部件等，退役列車得以活出「第二生命」，以不同形式繼續服務社會。

港鐵同大家一樣都好重視陪伴我們多年的「烏蠅頭」列車

港鐵透露會永久保留六卡「烏蠅頭」車廂，盡量保持車廂原貌，其餘車卡港鐵會使用減廢、重用及循環再造為原則處理，會改裝成戶外流動教室、學校長椅及長者復健工具等等。

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記者：李榮忠