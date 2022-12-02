【國家安全】保安局批《明報》一篇評論文章　指淡化香港出現不穩定徵兆

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保安局今日（2日）表示，對《明報》刊登一篇由曾志豪撰寫題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」的評論深表遺憾，認為容易令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性。

保安局指，《明報》今日刊登一篇由曾志豪撰寫題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」的評論，作者將香港近日有人在網上號召以紀念烏魯木齊事件為名、試圖煽動針對中央的活動，與內地發生的一些事情刻意混為一談，混淆視聽，淡化在香港出現的不穩定徵兆，容易令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性。



保安局稱，保安局局長鄧炳強日前清楚指出，有關活動經網上號召，在不同社交平台，包括一些以反華為主的社交平台內策動，有高度組織性，一些二○一九年「黑暴」出現過的積極分子亦參與其中，市民切勿被煽動參與。市民有知情權，保安局亦有責任告知市民其掌握的情況，保障市民安全。作者漠視有關事實，甚至質疑有關觀察和警示，在文中刻意淡化本地社會出現的不穩定徵兆，無視市民被唆擺煽動參與涉嫌危害國家安全活動的後果，令人遺憾。



保安局又指，該篇評論的作者曾透露已離開香港。市民特別是年輕人，務必要提高警覺，因為有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。

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責任編輯：余思嵐

