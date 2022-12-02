【仔仔一堂】王賢誌與丈夫性格互補無7年之癢　自揭曾喜歡TVB男拍檔

▲ 王賢誌自揭曾喜歡某男藝人。

王賢誌監製兼主持J2的男男配對真人騷節目《仔仔一堂》日前首播，節目的評價不錯，而王賢誌（Vinci）早前為網上節目《月傾會》擔任嘉賓，除了分享打造同志配對節目的原因，另外更分享跟丈夫Kevin的相處點滴。

節目開首，主持人林柏希說到Vinci有多個身份，包括主持、拍劇、生意人、又做過主席，Vinci笑言最享受是做「人哋老公」，而他跟Kevin由拍拖至結共相愛13年！

▲ 王賢誌接受網上節目訪問。

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至於何解偏偏選中Kevin？Vinci稱跟Kevin是完全兩個世界的人，可以互補，他說：「佢識嘅嘢我又唔識，佢識煮飯、佢識種嘢、佢識養動物，佢睇嗰啲YouTube channel，又係我唔會睇嘅嘢，佢睇劏魚啦、睇鋸木啦；我就鍾意睇啲show啦、時裝，我同佢好唔同，大家咪可以喺對方身上，發掘好多話題！」

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媽媽留低最後的說話

Vinci在無綫的日子，曾跟崔建邦傳不和，問到二人是否朋友，Vinci強調那時候跟他是好朋友，直至報導說二人不和，加上「陳志雲事件」，他承認那些新聞令到二人有了個隔膜。

Vinci續說已事過境遷， 他說：「再見返面，反而你會覺得好珍惜囉！當年曾經我哋都係做《K-100》，不過係前後腳，然後又係做音樂節目，又係前後腳；識嘅人又係一樣， 見返冇嘢呀！好好呀！我其實未離開電視台之前，有同佢一齊去泰國玩添，當年同佢同埋當年佢個女朋友，我帶佢去gay bar，佢哋好開心！」

▲ 王賢誌跟崔建邦曾傳不和。

說到最近剛剛播出的《仔仔一堂》，原來拍攝期間，Vinci遇上人生大考驗，他跟丈夫Kevin同時面對喪母之痛，每天也進出醫院，更陪Kevin返澳門見媽媽最後一面，他說：「心情其實係好沉重又複雜！我應承拍呢個節目嘅時候，都未知道我媽咪會咁嚴重！」

媽媽離世前，Vinci帶同Kevin去探媽媽，他說：「因為Kevin個媽媽走先，佢同Kevin講，佢話你媽媽依家走咗喇，我就係你媽媽！其實Kevin都叫佢媽咪㗎啦，你就當我係你媽媽啦，咁佢就講到喊晒，又捉住我哋隻手。」

Vinci直言做這個男男節目，是有一個更大使命，他說：「我唔係剩係想帶出，大家更認識gay嘅生活，而係我好想令到，同性戀者身邊嘅屋企人，都去明白，其實大家嘅包容同接納係更加緊要！」

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問到Vinci結婚咁多年，有否試過肉體或者精神上嘅出軌？Vinci反問：「如果大家都同意嘅，未必等於出軌啦？」之後稱跟丈夫沒有7年之癢。

他說：「我成日都覺得一對couple，佢哋點樣相處，其實兩個OK就得㗎啦，唔需要牽涉太多其他人去估或者想知囉！（如果發現對方出軌都唔會分手？）唔會分手，我覺得我同Kevin，應該冇乜嘢發生，可以令到我哋分手！」

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自爆曾喜歡吳家樂

另外，Vinci承認曾鍾意過圈中男拍檔，由於經常見面，對主持節目或劇集的拍檔生好感。

問及是否包括陳鍵鋒？他回答：「陳鍵鋒都有啲嘅都算，我都覺得幾有好感，但未去到話鐘意！我覺得有啲外形，甚至乎有啲才華嘅，嗰陣時其實我都OK㗎，所以其實真係好多。」

Vinci自爆曾喜歡吳家樂，他說：「因為我同佢同一日試鏡《K-100》，入TVB第一日就同佢一齊試鏡，所以識咗好多年！（佢知唔你鍾意佢？）我諗唔會唔知啦下嘛，sense到嘅！」

▲ （取自instagram）

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