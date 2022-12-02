【司儀女王】不求子女科科A首要學好中文　金牌司儀楊洛婷︰學語文要唔怕醜

▲ 楊洛婷從加拿大回流返港後，憑著自身努力學好中文，才成就了今天的雙語司儀女王。

將近三年疫情苦了下一代，小朋友被迫上網課，缺乏社交能力。41歲靚媽楊洛婷（Rabee'a）慨嘆大女黃子霏（Tanya）在疫情初期年僅2歲多，整個幼稚園生涯都是斷斷續續度過；細仔黃子芯（Tristan）更在疫情最嚴重之時出世，延誤了學習，Rabee'a想盡辦法讓子女探索世界。

「我覺得小朋友一定要多接觸外面的世界！」這句話，Rabee'a重申了多次。在疫情嚴重之時，大家固然要遵守防疫規例，多留家中避疫，但這大大影響小朋友的認知能力及社交。性格好動的Rabee'a惟有多帶女兒行山上野外課，還發掘到女兒堅毅的一面。

女兒兩歲半時，她竟然可以跟我行足6小時西貢！好勁呀！她在途中見到牛牛羊羊很開心，我放手讓她接觸動物和探索大自然，觸摸完記得洗手做好清潔便可。

▲ 楊洛婷。（黃建輝攝）

疫下多行山 在家開畫班烹飪班

Rabee'a也絞盡腦汁為女兒安排家中活動，她形容自己像老師開畫班、烹飪班，並邀請同屋苑的小朋友到訪一齊整餅、整蛋糕等，她認為人與人之間溝通很重要，小朋友透過溝通才能更了解自己及身邊的事，並提升社交能力。

至於1歲半細仔芯哥在爆疫期間出世，Rabee'a要待他10個月大時，才讓他開始上playgroup，比姐姐遲了3個月。Rabee'a還記得兒子第一次上堂，每5分鐘為他換一個口罩，「口水流到口罩濕晒！現在他很習慣了，出街時會主動哄過來要你為他戴口罩。」

▲ 楊洛婷與樂隊Dear Jane主音Tim育有一對子女。（IG圖片）

升讀蘇浙小一熱愛上學

Rabee'a讚揚Tanya是弟弟的防疫好榜樣，會示範如何正確洗手和使用酒精搓手液等，原來學校的教育功不可沒，「她3歲開學時，一次回家跑入廁所洗手，還教我如何正確洗手，好厲害！」Rabee'a揚言沒有為女兒選錯學校，Tanya由PN至現時小一，皆就讀蘇浙小學暨幼兒園的國際班，至今仍每天熱愛上學。

我女兒返學好開心、好享受，又學到東西，她每天回家都會唱歌給我聽，『我今日在學校做了甚麼，老師教了我甚麼……』如果女兒說不想上學，我一定不會讓她繼續讀。

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女兒「男仔頭」受異性歡迎

在蘇浙國際班的一年級課程比較簡單、少功課，如中文功課只是學寫幾隻字，故Tanya沒有功課壓力，且很喜歡做功課，有很多時間參加課外活動。性格男仔頭的她不愛公主，卻受男同學影響而迷上跆拳道。Rabee'a笑言女兒身邊有她有很多「男朋友」，好受異性歡迎。

大部分家庭的兄弟姊妹，多數入讀同一間學校，Rabee'a坦言不一定會安排芯哥跟隨家姐，必須按兒子的性格而定，「如果他可以被催谷，我或會安排他上一間較學術型的學校，否則就選讀happy school。其實我沒有所謂，最重要適合小朋友。」

▲ 楊洛婷現時是不少大企業的御用司儀。（黃建輝攝）

回流選港姐開始惡補中文

Rabee'a本身也是一名家姐，下有一弟，她回想當年父母對兩姊弟的教育不同，要求她的成績科科A，卻從不向弟弟施壓，讀書輕鬆得多。「爸媽會問我為甚麼拿不到100分，爸爸甚至會用藤條打我；但弟弟拿B，爸爸開心到封利是給他。」

這豈不是重男輕女？「那又不是，爸媽都好錫我，可能覺得我可以被催谷，就盡力推動我。」Rabee'a於8歲時隨父母移民加拿大讀書生活，一直品學兼優，其後升讀英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC）的經濟及心理學，畢業後曾從事銀行業。

▲ Rabee'a努力惡補中文，終於在司儀界做出成績。（IG圖片）

於2003年，當時20多歲的Rabee'a回流參選港姐，發覺中文程度嚴重不足要惡補，非常艱辛，「我也不知何解公司安排我主持很多綜藝節目，拍攝很多旅遊特輯，要講述歷史，我覺得背稿好辛苦，很多中文字不懂，真的好難。」

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學語文要訣︰勤力不怕醜

Rabee'a將勤補拙下，不但成為出色的節目主持，更是多個大企業的御用雙語司儀。她相信學語文的要訣是「勤力，不怕醜」，學習後一定要多聽多講，否則就無用武之地。「我以前讀書讀法文，當年我法文好叻，全部奪A，但我有整整20年沒有接觸法文，現在都聽不明、講不到，連字也不認得了，真的很浪費。」

▲ 楊洛婷不希望給子女太大壓力，享受返學時光最重要。（黃建輝攝）

中文有很多筆畫、句子需要學習，所以她希望子女能從小學習，安排入讀較著重中文的蘇浙，還可以學習普通話。在家中Rabee'a和Tim也要求女兒對他們講廣東話，只能對工人姐姐講英語，「有時她對我講英語，我會扮聽不懂。」可是有次工人姐姐無意中穿崩，Rabee'a笑說︰

她在YouTube上播了我一條講英文的影片，女兒好驚訝望著我︰『媽咪，你會講英文的？』我說是的，媽咪好努力練習。」她很天真可愛，我足足騙了她數年，哈哈！

楊洛婷專訪（上）︰

【BB扁頭】兒子戴足5個月頭盔治療扁頭症 楊洛婷趁「0+3」慶祝帶兩老兩幼外遊

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記者︰林綺玲

髮型︰Zap Tang@Toni&Guy