【飲用水安全】濾水器駁錯管留有異物金屬　初生B廢水奶粉飲足10個月

▲ 內地一名10個月BB廢水奶粉飲足10個月，因為家中濾水器駁錯喉管。

內地有新手爸媽為了出世的BB，特意用濾水器的過濾水為BB沖奶粉，可是用了近一年，才發現濾水器的喉管駁錯，「直飲水」變成「濃縮水」，即是直接飲用水是含有金屬、細菌、水垢等有害物質後的廢水。BB由出世至今近10個月，就飲足廢水奶粉10個月。

濾水器喉管安裝錯

據內地《經視直播》的影片報道，湖北武漢崔先生向傳媒反映，去年11月小米官方售後上門在其家中鋅盤下安裝了小米濾水器，一直用到至今，期間時有發現濾水器出來的水是渾濁。近日，他在抖音發現有網民分享類近的情況，原因是駁錯喉管，他去檢查家中的濾水器，竟然發現上面的喉管安裝錯了，才知家人一年以來都是飲廢水。

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崔先生尤其擔心BB，寶寶在今年2月5日出世，他開始將濾水器給BB用，BB出世一直飲用奶粉，沒有餵哺母乳，至今大約10個月，基本上BB都是飲該濾水器排出來的污水，他非常生氣。

如果大人喝這個，可能就是想一下，就沒所謂了！這麼小一個寶寶喝了大半年污水，我們現在回想起來，我和孩子的媽媽、爺爺、嫲嫲，我們心裡都是非常不好受的。裝這個還不如不裝！

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直接飲用水是污水

濾水器容器上有4條喉管，其中包括標有「直飲水」、「濃縮水」的喉管，兩條是調轉，崔先生查看濾水器官方網站介紹，濃縮水是過濾重金屬、細菌、水垢等廢水，而直飲水這端流出的水是可以直接飲用。即代表他們一家一直飲有雜質污物的廢水。

從影片所見，記者將濾水器流出來的水倒入杯中，見到杯底有些一點一點的白色異物，另水面浮有一層油狀物。

崔先生在記者前，即場用視訊聯絡該品牌濾水器的馮姓負責人，崔先生即時拍下家中濾水器予對方查看。馮男透過影片查看，指出該濾水器的管線確實安裝反，坦承工作人員在安裝過程中，粗心大意導致出現這狀況，售後服務承認屬人為疏忽。他承諾會盡快派人上門查看，妥善處理，不會逃避責任，並對是次事件深感抱歉。

沖調嬰兒配方奶粉用水注意事

有關怎樣沖調嬰兒配方奶粉才安全，衞生署家庭健康服務的資料提及用水方面，一般沖調奶粉用的自來水要煮至沸騰，水的温度不應低於攝氏70度，而為達到這一溫度，水在煮沸後放置時間不要超過30分鐘。此外，有家長會使用樽裝水去沖奶粉，勿使用礦泉水，因礦泉水的鹽分含量較自來水高，應避免用來沖調嬰兒配方奶。若使用樽裝蒸餾水沖調嬰兒奶粉，同樣應先把蒸餾水煮沸。

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責任編輯︰王明芳