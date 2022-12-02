【百萬同居計劃】教主Anson Lo新劇下周首播　徐㴓喬周旋盧瀚霆魏浚笙兩大男神之間

▲ 《百萬同居計劃》

教主盧瀚霆（Anson Lo）主演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》將由下星期一（12月5日） 起播出。

《百萬同居計劃》講述城中知名的女強人「黑寡婦」霍姐（簡慕華飾）邀請斜槓族燈仔（盧瀚霆飾）、初戀蕭遙（黃德斌飾）、下屬阿包（徐㴓喬飾）等人參與「百萬同居計劃」，參加者只要搬進她的豪宅一起同居生活半年，就可以人人獲取一百萬獎金！

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▲ Asha與Anson Lo在劇中有感情線。

Jeffrey演富二代



徐㴓喬（Asha）在劇中演的阿包為接近其上司霍姐加入同居計劃，在豪宅內認識到Anson Lo飾演的燈仔，之後二人更有感情線。

另一方面，魏浚笙（Jeffrey）飾演的富二代阿希從大學時期開始追求她多年，雖然多次被拒絕仍不死心，更因擔心她被燈仔搶走而寄居於豪宅的花園中。

▲ 劇中Jeffrey追求Asha多年，多次被拒絕仍不死心。

周旋兩大男神之間

劇中，Asha周旋於兩位男神之間，相當令人羨慕，而Asha就笑言幸好曾在劇集《大叔的愛》跟Anson Lo合作過，今次再有對手戲才沒有上次拍攝那樣緊張。

不過Asha就表示面對初次合作的Jeffrey有點緊張：「第一次見到Jeffrey嘅時候好興奮，因為我好鍾意睇《膠戰》，於是同佢打招呼就即刻講我係佢小粉絲！」

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