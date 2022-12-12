【學校動態】「優質小息」加插動腦遊戲挑戰學生 校長︰小朋友可快樂下學習知識

▲ 中華基督教會基慈小學推行「優質小息」。

人生之中有很多時間，失去了才覺得重要，當重新得到後就更加重視及珍惜。今次疫情之後，學生的小息便是其中一樣。原本以為上學只得半天，甚至有時改為網課，又要戴著口罩上體育課，種種新常態下，小息一般被認為只是小朋友的休息時間，看似微不足道。但原來只要學校多花心思，小朋友不單在「優質小息」可以輕鬆一下，同樣也是一種教育，而且教育意義比上一課學術課更大。

或者會有家長認為小息便是小息，簡簡單單便可以，不用搞得那麼複雜吧。我這位校長朋友卻認為，小息固然是給小朋友玩樂的時刻，但玩之餘，也是學習人際溝通、建立歸屬感、培養群體精神等等的黃金時間，所以學校特別設計「優質小息」。

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「優質小息」已成為學生共同期待的節目，各年級均有各式各樣的桌上遊戲，而氣氛最熱烈的就是全校五子棋比賽。雖說是小朋友的簡單遊戲，但不限年紀一同比賽，高年級有可能輸給低年級，低年級也可越級挑戰，當中的過程及經歷可以讓小朋友學習體驗成功與失敗，及怎樣去面對。

另一特別小息活動是進行班牌設計比賽，小息時由班代表學生通過想像力、發揮創意和合作精神，設計有班本特色的班牌。完成創作後，班牌陳展在各課室外給全校學生欣賞，學生從而對自己班產生歸屬感，對學校也特別有感情。

小息特別設計的環節中，還包括大哥哥大姐姐照顧低年級的項目。高年級的同學趁小息時與低年級聊天和玩遊戲，既可讓高年級的學習幫助年幼的同學，也讓低年級學生更容易適應校園。尤其疫情下，有大哥哥大姐姐的扶持，低年級的小朋友在校更有安全感。

這間就是中華基督教會基慈小學，校長趙潔華說：「疫情下，優質小息更顯重要，因為學生所學或所得，是補充課堂的不足，甚至是幫學生精精神神上課。」

趙校長續說：「優質小息設計必須多元化，學生可找到合適自己、好玩及有意義的活動。」除了上述所說的活動外，也有宗教故事、唱聖詩等等，圖書館也是全面開放，以培養學生因應興趣閱讀。

學生們最喜歡「開檔」這個環節。小息時候，有學生負責擔任攤位負責人的角色，用英語及普通話與同學溝通，按「店舖」不同獎券的代幣要求，兌換小禮物。學生不自覺學習語文溝通，也提升參加兌換和學習數理的計算能力，趙校長說：「各種小息遊戲的設計，都是希望小朋友的學習在快樂之下不自覺地發生。」

有時所謂愉快學習，不一定是課堂上發生。可以透過點點滴滴的學生活動及遊戲，自然地學習知識或生活的技能及態度。

我記得小時候的小息是花了一半的時間排隊買零食，然後僅餘的時間便是打開零食倒進口中或分給同學。雖然也別有一番樂趣，但原來學校肯花心思，小息可以更具意義。

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