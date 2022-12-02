【江澤民病逝】江澤民怒斥港記者成經典　張寶華：沒忘記這些提醒

▲ (張寶華 Sharon Cheung fb)

前國家主席江澤民在11月30日因白血病逝世，享年96歲。最為港人記得的新聞，是江澤民於2000年當面訓斥時任有線新聞記者張寶華的提問「too simple, sometimes naive」（太簡單，有時很幼稚），成為經典金句。前有線新聞記者張寶華今日 (2日) 表示，眨眼間，22年過去，「受訓」的記者沒忘記這些「語重心腸」的提醒，22年來繼續保持「too young」,還有「simple 和naive 」赤子之心。

前有線新聞記者張寶華在社交平台指，江澤民去逝，這幾天都是鋪天蓋地悼念他的新聞。其中有一段是跟我有關的，就是2000年江澤民因為香港記者不斷追問有關董建華連任的問題，江忍不住，也管不了前面有十幾部攝影機對著他，個人solo 了幾個分鐘，爆了幾句本人認為是世紀的金句： 「你們問來問去的問題，就是too simple ! Sometimes naive !」

你們記者就是too young …要提高自己嘅知識水平呀⋯⋯識唔識得呀！

她稱，江主席的金句適合所有年輕人共勉之，不論順境逆境，永遠「stay young , stay simple 」。

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責任編輯：余思嵐