  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 19:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【江澤民病逝】江澤民怒斥港記者成經典　張寶華：沒忘記這些語重心腸的提醒

社會 18:05 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

(張寶華 Sharon Cheung fb)

前國家主席江澤民在11月30日因白血病逝世，享年96歲。最為港人記得的新聞，是江澤民於2000年當面訓斥時任有線新聞記者張寶華的提問「too simple, sometimes naive」（太簡單，有時很幼稚），成為經典金句。前有線新聞記者張寶華今日 (2日) 表示，眨眼間，22年過去，「受訓」的記者沒忘記這些語重心腸的提醒，22年來繼續保持「too young」,還有「simple 和naive 」赤子之心。

前有線新聞記者張寶華在社交平台指，江澤民去逝，這幾天都是鋪天蓋地悼念他的新聞。其中有一段是跟我有關的，就是2000年江澤民因為香港記者不斷追問有關董建華連任的問題，江忍不住，也管不了前面有十幾部攝影機對著他，個人solo 了幾個分鐘，爆了幾句本人認為是世紀的金句： 「你們問來問去的問題，就是too simple ! Sometimes naive !」

你們記者就是too young …要提高自己嘅知識水平呀⋯⋯識唔識得呀！

她稱，江主席的金句適合所有年輕人共勉之，不論順境逆境，永遠「stay young , stay simple 」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
今日 11:27
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）
今日 13:40
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）
【血庫存量極低】地貧患者賢仔需定期輸血治療　病人家屬冀市民伸出援手捐血救人
今日 16:34
【血庫存量極低】地貧患者賢仔需定期輸血治療　病人家屬冀市民伸出援手捐血救人
【中國航天】太空館明起展出「月球︱火星虛擬實境」　參觀人士必須年滿13歲
今日 16:47
【中國航天】太空館明起展出「月球︱火星虛擬實境」　參觀人士必須年滿13歲
【國家安全】保安局批《明報》一篇評論文章　指淡化香港出現不穩定徵兆
今日 17:32
【國家安全】保安局批《明報》一篇評論文章　指淡化香港出現不穩定徵兆
【藏武器】涉金錢問題爭執　兒子聲稱以手鋸襲母涉藏武器被捕
今日 17:47
【藏武器】涉金錢問題爭執　兒子聲稱以手鋸襲母涉藏武器被捕

你可能感興趣

【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
今日 11:27
【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）
今日 13:40
【體育迷注意】2024年巴黎奧運會門票預售展開　首輪有機會取得最低24歐元超值票（附連結）
【血庫存量極低】地貧患者賢仔需定期輸血治療　病人家屬冀市民伸出援手捐血救人
今日 16:34
【血庫存量極低】地貧患者賢仔需定期輸血治療　病人家屬冀市民伸出援手捐血救人
江澤民 董建華 香港 張寶華

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
今日 10:49
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【離開ViuTV】譚凱倫與ViuTV完約當自由人　Helen曾遭家暴入行不被媽媽支持
今日 12:54
【離開ViuTV】譚凱倫與ViuTV完約當自由人　Helen曾遭家暴入行不被媽媽支持